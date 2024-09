Torna il rischio maltempo. Centro operativo attivato per l’allerta arancione

Torna alta l’allerta per il maltempo in città. Dopo le copiose piogge che hanno caratterizzato la giornata di ieri, anche oggi e domani sono attese forti precipitazioni sull’intero territorio imolese. La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha già emesso un’allerta arancione relativamente alle zone collinari dell’intera provincia di Bologna e gialla per le aree in pianura.

"A causa delle precipitazioni potranno innescarsi diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli dei fiumi", hanno fatto sapere ieri dalla Regione annunciando la predisposizione di tutte le azioni di presidio del territorio e l’allerta dele sale operative dell’Agenzia per la sicurezza territoriale.

Di conseguenza, anche il Municipio si è attivato per monitorare la situazione. La protezione civile comunale, insieme ai volontari e alle associazioni di settore, sarà operativa e pronta a intervenire in caso di necessità su tutto il territorio. Sono state inoltre predisposte disposizioni aggiuntive per la polizia locale, le associazioni e le forze dell’ordine al fine di affrontare tempestivamente eventuali emergenze.

"Invitiamo i cittadini a seguire le precauzioni necessarie in vista della possibile emergenza – è la raccomandazione che arriva dal Comune –. Sebbene al momento non sia possibile prevedere con certezza l’entità dell’impatto delle piogge, alcune aree, in particolare nella Bassa, potrebbero essere soggette a allagamenti di canali consortili, rii e altri corsi d’acqua".

Per questo motivo, il consiglio del Municipio è quello di monitorare i canali social istituzionali e di mantenersi reperibili, specialmente se residenti in zone vicine a corsi d’acqua. Inoltre, chi non l’avesse ancora fatto è "fortemente incoraggiato" dal Comune a iscriversi al servizio di allerta comunale, e a consultare il portale regionale dedicato all’allerta meteo.

Già attivato il Centro operativo comunale, con l’unità operativa pronta a coordinare le risposte a eventuali emergenze. In caso di allagamenti, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni: staccare immediatamente il gas e l’energia elettrica; recarsi ai piani superiori della casa, evitando in ogni caso di accedere a locali interrati o seminterrati; per chi non ha locali superiori, è consigliabile trovare ospitalità da amici o parenti che vivono in zone non a rischio; in caso di difficoltà ad abbandonare la propria abitazione, contattare immediatamente i vigili del fuoco al numero 115.