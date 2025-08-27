Torna ‘Intrecci di comunità’. Tappa a Spazzate Sassatelli

La rassegna ‘Intrecci di comunità’ torna a Spazzate Sassatelli, dopo il successo dell’appuntamento del Primo maggio, con una nuova serata all’insegna della socialità, della cultura e delle tradizioni popolari. L’appuntamento è per questo sabato, con un programma che unisce convivialità, intrattenimento e musica, pensato per un pubblico di tutte le età.

Il ritrovo è fissato alle 18,30 negli spazi parrocchiali della frazione, in via Cardinala 7/a. Qui la comunità potrà vivere un momento di condivisione collettiva: una cena in compagnia, attività per adulti e bambini e bambine e perfino la possibilità di conoscere da vicino gli ‘amici pennuti’ che abitano nella frazione. Un’occasione leggera e divertente per stare insieme, ma anche un modo per rafforzare i legami di prossimità e rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità locale.

Alle 20 la serata entrerà nel vivo con lo spettacolo folkloristico a cura del gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli ‘Turibio Baruzzi’, che porterà in scena canti e danze della tradizione, trasformando la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’organizzazione dell’iniziativa vede la collaborazione di centro sociale Palinsesto, Cavalieri Sestesi, Parrocchia di Spazzate Sassatelli e un nutrito gruppo di cittadini volontari, che insieme contribuiscono a rendere la festa un evento corale e partecipato.

‘Intrecci di comunità’ è la rassegna diffusa che, dal 2023, anima frazioni e quartieri di Imola con feste, cene all’aperto, musica e attività pensate per tutte le generazioni. Luoghi insoliti, spazi pubblici, centri sociali e parrocchie diventano così il cuore pulsante della socialità, con un calendario che anche quest’anno si presenta particolarmente ricco e variegato, pronto ad accompagnare i cittadini fino ai primi giorni d’autunno.

Il filo conduttore resta immutato: promuovere la convivialità e favorire l’incontro, riscoprendo il valore del ‘fare comunità’ in un tempo in cui i rapporti di vicinato rischiano di allentarsi. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la rete di solidarietà e inclusione tra gli abitanti, stimolando un senso di appartenenza condiviso.

L’iniziativa è promossa dal Comune, in collaborazione con il Circondario, Asp – Equipe Costruire Comunità e Ancescao, ed è realizzata insieme a istituzioni, scuole, parrocchie, associazioni e cittadini attivi sul territorio.