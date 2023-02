Torna la Corrimola per la ricerca

Arriva domani mattina in Autodromo la quarta edizione della camminata benefica non competitiva CorrImola. L’evento è organizzato come di consueto dalla delegazione imolese di Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, con il patrocinio del Comune e la partecipazione del dj Paolino (Radio Bruno). Sarà l’occasione per percorrere ancora una volta a piedi il circuito (4.909 metri), di corsa o camminando. Non sono ammesse biciclette e monopattini, sì a passeggini e cani al guinzaglio. Non occorre prenotazione, basterà presentarsi ai box 25 e 26 (aperti già dalle 8) per ritirare l’adesivo Lilt necessario per la partecipazione (offerta a partire da cinque euro), poi partenza tutti insieme alle 10.30. Al termine della camminata, i partecipanti troveranno ai box un piccolo punto di ristoro dove dissetarsi e ricevere le mele del nostro territorio, frutto simbolo di una sana alimentazione. La partecipazione è aperta a tutti, l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Parcheggio consigliato in zona ex River Side.