Torna la Festa del Vino. Brindisi e passeggiate tra il borgo e le vigne

Dozza è pronta a celebrare le eccellenze vitivinicole del territorio con la Festa del Vino in programma dal 9 all’11 maggio. Il borgo dei muri dipinti, noto per la sua antica tradizione enologica e la presenza di rinomate cantine a pochi passi dal centro storico, è anche sede dell’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna nei sotterranei della Rocca. Un evento, organizzato dalla Fondazione Dozza Città d’Arte insieme al municipio, alla Pro Loco e ad altre associazioni locali, che miscela arte, gusto, storia e ospitalità. Dodici produttori protagonisti per una tre giorni da full immersion per gli appassionati dei migliori nettari d’uva: degustazioni, incontri culturali, laboratori per bambini, musica, attività sportive e delizie gastronomiche.

Si parte il 9 alle ore 18 con i primi brindisi tra i banchetti allestiti nel cuore del centro storico. Partecipare è semplice: basterà acquistare il calice della festa (nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 si riceverà pure un buono sconto del 10% da utilizzare in Enoteca, ndr) e i ticket per le degustazioni presso i punti vendita. Il tutto accompagnato da gustose specialità della tradizione preparate a mano dalle arzdore del paese o proposte da alcuni food truck. Alle 20, spazio alla musica con le note del Corpo Bandistico Folkloristico Dozzese. Partenza pomeridiana per il sabato di festa. Alle 16, infatti, riflettori puntati sui più piccoli tra le attività curate dall’associazione Incontri e la Dozza Wine Trail Kid aperta ai bambini nati dal 2014 in poi. Una bella passeggiata ludico-motoria tra le stradine del borgo che nelle passate edizioni ha registrato il pieno di consensi. In Rocca, invece, ecco la tappa della rassegna ‘Sorsi di cultura’ in compagnia delle autrici Tiffany Vecchietti e Michela Monti intervistate da Lisa Emiliani ed Elisa Masinara.

Serata sotto le stelle all’insegna di degustazioni e manicaretti prima del dj set en plein air di DJessa. Sport al centro fin dal mattino nella giornata conclusiva della manifestazione. Alle 9.30 il via alla Dozza Wine Trail, nella doppia versione di gara podistica di 17 chilometri e camminata non competitiva tra le vigne e i sentieri che circondano l’abitato, curata dall’Atletica Imola Sacmi Avis. A seguire, apertura dei banchi delle cantine e delle speciali postazioni del centro occupazionale ‘La Tartaruga’ e dell’Albana del Cuore targata Enoteca Regionale Emilia-Romagna attivi fino alle 18. Previsto, ma solo in veste domenicale, un comodo servizio navetta gratuito di collegamento tra Dozza e Toscanella per garantire un’esperienza accessibile e responsabile.