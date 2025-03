Torna la Fiera agricola . Avanti con le domande : "Vetrina per il territorio"

Via libera alle domande per la Fiera agricola del Santerno, organizzata anche quest’anno dal Comune, in programma dal 20 al 22 giugno nel complesso Sante Zennaro. La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro il 15 marzo per i comitati storici delle sagre tradizionali del circondario ed entro il 15 aprile per le altre categorie di operatori, compilando il modulo sul sito del Municipio.

Possono partecipare, in qualità di espositore, aziende e soggetti che operano nel comparto agricolo o dei prodotti e servizi per l’agricoltura. In particolare, ci sono 70 postazioni riservati a venditori di prodotti agricoli, ortofrutticoli e agroalimentari della regione e della Romagna Toscana.

Quindici le postazioni a disposizione degli espositori di piante, mentre 25 quelle destinate a chi presenta macchine e attrezzature, prodotti e servizi per l’agricoltura, il giardinaggio e la zootecnia. E ancora, dieci postazioni sono riservate agli allevatori di avicoli, colombi, uccelli ornamentali, conigli e cavie; cinque, invece, i posti per gli espositori di strumenti e attrezzature della tradizione rurale o enogastronomica tradizionale. Poi altre cinque postazioni per libri, pubblicazioni e foto legati al tema agricolo, vivaistico e zootecnico.

Non mancano nemmeno gli spazi (dieci in totale) destinati alle associazioni operanti sul territorio comunale impegnate nella promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nella tutela dell’ambiente, nel contrasto allo spreco alimentare, nell’educazione a un consumo etico e sostenibile. Birrifici artigianali locali avranno a disposizione cinque postazioni.

Possono inoltre presentare domanda di partecipazione, per la somministrazione di alimenti e bevande, aziende agricole locali e comitati storici delle sagre tradizionali del circondario. Infine a breve uscirà il bando per la ricerca dei gestori di un bar e di tre gelaterie presenti nell’area della manifestazione.

"La Fiera agricola del Santerno rappresenta un appuntamento irrinunciabile per il nostro territorio – commenta l’assessore Pierangelo Raffini –. Un evento che celebra l’agricoltura, la tradizione e l’innovazione, coinvolgendo aziende, produttori, associazioni e cittadini in un’esperienza unica. Quest’anno abbiamo scelto di posizionarla nella terza settimana di giugno (anziché la seconda, ndr) essendo la struttura del Sante Zennaro interessata dai referendum dei quali non è ancora chiara la data. Quest’anno – conclude Raffini – vogliamo rafforzare ulteriormente il ruolo della Fiera come vetrina d’eccellenza per i prodotti del nostro territorio, valorizzando le imprese agricole e le produzioni tipiche locali, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione nel settore agroalimentare. Siamo certi che, anche nel 2025, la Fiera agricola del Santerno saprà confermarsi come un evento di riferimento, capace di attrarre migliaia di visitatori e di offrire esperienze autentiche e di grande valore culturale, storico ed educativo".