Torna la ’Giornata del fumetto’. L’omaggio degli artisti a Magnus: "Un maestro indimenticabile"

Non solo marroni a Castel del Rio. Anche se, nell’alta valle del Santerno, l’abbinamento tra il più noto dei prodotti tipici e l’arte non è una novità. Già, perché anche quest’anno la Sagra del Marrone avrà il suo piatto artistico in ceramica per celebrare i suoi 70 anni di vita. L’opera, realizzata dall’artista e fumettista Marco ‘Ruspa’ Fontana e prodotta in un centinaio di esemplari di due diverse dimensioni, è solo l’ultima in ordine cronologico affidata ad uno degli interpreti delle splendide vignette a balloon. Una tradizione iniziata nel 1996 quando Roberto ‘Magnus’ Raviola, compianto genio bolognese della nona arte che si trasferì in collina per realizzare l’albo gigante di Tex Willer dal titolo ‘La valle del terrore’, uscito postumo qualche mese dopo la sua scomparsa, impreziosì con le sue matite i piatti dell’evento. Pezzi ormai introvabili sul mercato ma ancora ricercatissimi dai collezionisti di tutta Italia, disposti a spendere cifre significative pur di averne un esemplare. Capolavori in tiratura limitati griffati, di anno in anno, da giganti come Sergio Tisselli, Giovanni Romanini, Lucio Filippucci, Giuseppe Palumbo, Massimo Bonfanti, Vittorio Giardino, Silver e tanti altri.

Percorsi artistici seguiti da vicino da Gabriele Bernabei, collezionista ed ideatore di quel ‘Magnus Day’ che tiene viva alle latitudini alidosiane la memoria di Magnus. Un appuntamento annuale, aperto ad appassionati e non, per ricordare il Maestro e il suo inestimabile contributo all’arte.

Quest’anno ‘La Giornata del Fumetto’, nome dell’iniziativa da qualche tempo a questa parte, si terrà il 5 ottobre dalle 12.30 tra i tavoli del ristorante Gallo. Prima un incontro conviviale (per prenotazioni posti scrivere a gabrielebernabei@alice.it), poi un approfondimento con la presentazione del piatto della Sagra del Marrone 2025 e del Calendario Alidosiano realizzato da Giovanni Giorgi.

Il tutto in compagnia dei disegnatori e del sindaco Alberto Baldazzi.

Ma l’attenzione è già proiettata al 2026, che coinciderà con il 30°anniversario della scomparsa di Magnus, come riporta un post sui social scritto da Bernabei: "A febbraio saranno 30 anni che il Maestro ha lasciato questa dimensione. Ero un ragazzino quando se ne andò e ora appartengo alla cerchia degli anziani della valle – sottolinea l’appassionato –. Sono almeno 20 anni che cerco di impegnarmi nella speranza che Magnus, artista tra i più grandi, non venga dimenticato".

Poi l’idea: "Mi piacerebbe organizzare un evento, magari con una mostra ed un convegno, nella sua Castel del Rio – aggiune Bernabei –. Perché questo avvenga, dopo tanti utili consigli, occorre riuscire a trovare qualche supporto economico e costituire un comitato per l’organizzazione della manifestazione".

L’appello, condiviso in massa tra i fedelissimi del genere, ha ricevuto tanti consensi e i prossimi mesi saranno decisivi, anche con l’aiuto dell’amministrazione e della Pro Loco Alidosiana, per dare o meno sostanza al progetto.

Mattia Grandi