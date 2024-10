Torna la Giornata dell’orientamento

Torna sabato prossimo, all’istituto comprensivo 7 ‘Luigi Orsini’ (via Vivaldi, 76), la ‘Giornata dell’orientamento scolastico 2024-2025’. In vista dell’iscrizione alle superiori, il Distretto per l’istruzione Ciss/t del Circondario propone anche quest’anno l’ormai consueto ‘Open day’ rivolto agli studenti delle medie e alle loro famiglie. Nel 2023 all’iniziativa sono state superate le duemila presenze. Si parte alle 15: per tutto il pomeriggio saranno disponibili ‘punti-incontro’ con i docenti di tutti gli istituti superiori del circondario e di numerosi comuni vicini (Faenza, Forlì e Riolo Terme).

"La partecipazione a questa giornata di orientamento è molto importante – ricordano il vicesindaco di Imola e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, e la prima cittadina di Castel San Pietro Terme delegata al Ciss/t per il Circondario, Francesca Marchetti –. Come nelle edizioni passate, sarà molto bello il coinvolgimento degli studenti che già frequentano gli istituti superiori nell’illustrare agli alunni più giovani le caratteristiche delle scuole che loro stessi già frequentano".

Nelle parole della direttrice del Ciss/t Teresa Cuciniello e della referente di ‘Insieme nella Rete’, Adele D’Angelo, i ragazzi e le ragazze "si trovano in un momento cruciale della loro vita in quanto iniziano a riflettere sul proprio futuro e noi, in quanto educatori, abbiamo l’obbligo di accompagnarli – aggiungono – per permettere loro di fare scelte consapevoli in linea con le proprie aspirazioni e abilità".

L’attività del Distretto per l’istruzione Ciss/t è accompagnata da oltre vent’anni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. "Crediamo fortemente che fornire ai ragazzi strumenti adeguati a orientarsi nel mondo della scuola e del lavoro sia essenziale per la costruzione di una società più solida e consapevole", avverte Silvia Poli, presidente della Fondazione.