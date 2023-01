Torna la magia della Befana ‘alpinista’

Torna la magia in piazza Matteotti. Quest’anno il periodo delle festività si concluderà di nuovo, come da consolidata tradizione interrotta bruscamente causa pandemia, con l’arrivo della Befana nel cuore della città. L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio alle 16 quando, dopo due anni di assenza (saltate le edizioni 2021 e 2022), si rivedrà l’attesissima discesa delle ‘vecchine’ del Club alpino italiano di Imola dalle finestre del palazzo comunale. È un evento da sempre rappresentativo della rielaborazione, tutta imolese, della festività della Befana. Tutti pronti ad attendere, con lo sguardo rivolto verso l’alto, la discesa delle simpatiche nonnine che, una volta arrivate a terra, distribuiranno la tradizionale calza, donata a tutti i bambini e le bambine presenti in piazza, grazie alla preziosa collaborazione di Despar, sponsor di questa iniziativa. Nel contempo, sempre a partire dalle 16, la piazza sarà animata da una maestosa e simpatica Befana sui trampoli che intratterrà il pubblico, distribuendo a bambini e bambine dolci e cioccolatini.

Anche i centri sociali organizzano iniziative, in occasione dell’Epifania. Al centro sociale Zolino l’appuntamento è alle 14.30 con la Festa della Befana; al centro sociale Fabbrica, dalle 15, comincia l’animazione e lo spettacolo per bambini con Conrad e a seguire l’arrivo della Befana, per la distribuzione delle calze a tutti i bambini presenti con distribuzione di piada fritta e lotteria a premi. Al centro sociale La Stalla la Befana arriva alle 15.30 e invita tutti allo spettacolo organizzato dal teatro dei burattini ‘Masha e Orso’, con ospite d’onore Bing. Al centro sociale La Tozzona l’appuntamento è alla tensostruttura Fausto Gresini, dove si potrà incontrare la Befana. Si comincia alle 16 con l’esibizione di danza e pattinaggio fino alle 17.3. Poi distribuzione di calze per tutti i bambini. Al centro sociale Tarozzi, a Sesto Imolese, dalle 18 il Gran falò, a conclusione dei festeggiamenti dell’Epifania e condividere assieme gli auguri di un buon 2023. Il centro sociale e la parrocchia di Sasso Morelli in occasione della Festa della Befana invitano i bambini e le bambine al teatro parrocchiale, alle 20.30, per assistere allo spettacolo ‘Il pellerossa con le piume in testa’, presentato dall’associazione culturale Entelechia; al termine è previsto l’arrivo della Befana, con la distribuzione delle calze.