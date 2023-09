Torna la magia della ’Lucerna d’oro’. Cultura e musica, il grande evento

È Valerio Baroncini, vicedirettore de ’Il Resto del Carlino’, il vincitore del premio ‘Lucerna d’oro per arte, cultura e spettacolo’ di quest’anno. La consegna del riconoscimento intitolato a Valerio Berardi, ideatore dell’iniziativa scomparso nel 2017, si terrà venerdì 22 settembre alle 18 a Palazzo Sersanti. L’evento, giunto alla 17ma edizione, è promosso dall’associazione culturale Giuseppe Scarabelli con il contributo della città e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

"Abbiamo scelto anche quest’anno – precisa Liliana Vivoli, presidente dell’associazione culturale Scarabelli – di allargare lo sguardo oltre il confine del nostro territorio per valorizzare l’‘imolesità’ che si è affermata anche lontano dal territorio di origine, pur mantenendo con essa un forte legame".

Baroncini, imolese doc, da ottobre 2021 è vice direttore del Carlino e coordina le redazioni dal Veneto alle Marche. In precedenza, da cronista, si è occupato soprattutto di giudiziaria, sanità e politica. A lui la Lucerna d’oro per "aver testimoniato la realtà dei territori valorizzando anche gli aspetti culturali". Anche a Valerio Baroncini, così come ai suoi predecessori, sarà consegnata la lucerna dorata dagli artisti della Cooperativa Ceramica di Imola.

La premiazione sarà seguita dal concerto di Silvia De Santis, accompagnata al pianoforte da Fabrian. Al termine dell’evento seguirà un brindisi. Numerosi gli imolesi illustri che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento, riproposto nel 2022 dopo due edizioni saltate causa pandemia.

Lo scorso anno la Lucerna era andata a Sandra Manara, mentre nel 2019 era toccato a Michelangelo Galeati vincere il premio. E ancora: nel 2018 erano stati insigniti Bertozzi & Casoni, Lucia Ricalzone e Giorgio Barlotti, nel 2017 la Nuova scuola di musica ‘Vassura Baroncini’ e Andrea Ferri. Tutti nomi che hanno dato lustro alla città, fino ad arrivare alla prima edizione, quella del 2005, quando furono premiate con la Lucerna d’oro Giuliana Zanelli e Carmen Ravanelli Guidotti.