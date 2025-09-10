Torna la rassegna Erf. Allo Stignani ci si diverte. Ecco i 10 appuntamenti

È alle porte la decima stagione concertistica invernale dell’Emilia Romagna Festival #StignaniMusica con dieci appuntamenti all’insegna della musica e della danza al teatro Stignani. In partenza il 26 ottobre, offrirà sei mesi di appuntamenti, per concludersi il 13 aprile del prossimo anno. La rassegna, organizzata in collaborazione tra Erf e il Comune, porterà sul suolo imolese nomi noti della scena internazionale del teatro, oltre a nuovi talenti emergenti. "È una missione di educazione ai grandi classici e bellezze della musica", ha sottolineato il direttore artistico dell’Emilia Romagna Festival Massimo Mercelli. La stagione, che verrà anticipata sabato 18 ottobre dal concerto benefico di Unicef con ospite Francesca Tandoi, si aprirà ufficialmente alle 21 (stesso orario per gli eventi a seguire) di domenica 26 con la musica della Filarmonica Arturo Toscanini. L’orchestra, tra le più rilevanti in Italia e orgoglio emiliano romagnolo, sarà diretta dal giovane Fernando Gaggini in un concerto dedicato al festeggiamento dei 25 anni di Erf.

A seguire, sabato 8 novembre, la leggendaria interprete e regista Elena Bucci, accompagnata dal pianoforte di Sebastian Knauer, reciterà nella prima esecuzione italiana di "George Sand e Frédéric Chopin. Un inverno a Maiorca - La verità". A dicembre scalderanno lo Stignani i Cameristi della Scala, lunedì 1, e il Quartetto Indaco, venerdì 12. Nell’anno nuovo, a partire da mercoledì 21 gennaio, torneranno amici storici del festival. Prima il celebre musicista Ramin Bahrami con i Solisti Aquilani, in uno spettacolo dedicato a Johann Bach e al figlio, e poi Richard Galliano. Il leggendario fisarmonicista francese ripercorrerà le sue origini attraverso le influenze musicali martedì 3 febbraio. Dopo i compagni fidati, arrivano anche talentuosi emergenti come il pianista Filippo Gorini (mercoledì 18 febbraio) e Yifan Wu (venerdì 6 marzo). Penultimo appuntamento sabato 21 marzo con il violino di Pavel Berman e il pianoforte di Stefano Giavazzi e chiusura ufficiale sotto il segno della danza del Balletto di Roma, con un omaggio al maestro belga Micha Van Hoecke. Al cartellone si integreranno anche quattro appuntamenti lirici gratuiti della sezione "L’Opera nel Ridotto", nella saletta dello Stignani.

"È importante ampliare il pubblico – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Giacomo Gambi – perciò riproponiamo anche il progetto "Musica a 1 euro", dove gli educatori delle scuole accompagneranno gli studenti agli spettacoli con un costo simbolico di 1 euro. Queste occasioni culturali vogliono essere un motore di crescita per tutto il territorio, inclusi i giovani".

Per quanto riguarda i biglietti, saranno acquistabili da vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket da mercoledì 1 ottobre. Gli abbonamenti, invece, potranno già essere rinnovati presso la biglietteria dello Stignani nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. Negli stessi orari nella biglietteria potranno essere attivati anche i nuovi abbonamenti, esclusivamente nella giornata di martedì 30.