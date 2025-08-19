Torna la sagra del Porcino. Due weekend da vivere: "Trionfa l’estate in collina"

Archiviato il Ferragosto, con il pienone in riva al fiume e l’esodo verso la collina per cercare un po’ di refrigerio dalle temperature bollenti della città, la coda dell’estate fa rima con la Sagra del Porcino di Castel del Rio. E l’edizione numero 39 dell’evento che celebra uno dei più rinomati prodotti tipici della vallata del Santerno, in agenda nei due weekend del 23-24 e 30-31 agosto, si prepara al consueto bagno di folla. Un format di intrattenimento completo che abbina in soluzione di continuità, con un tratto della provinciale Montanara chiuso al traffico veicolare e trasformato in oasi pedonale per il passeggio, l’area di Palazzo Alidosi al centro storico del paese. Dalle bancarelle di hobbisti e artigiani, posizionate a due passi dall’enorme stand gastronomico con cucina dove lavoreranno un centinaio di volontari di tutte le età, ai banchi del mercato tradizionale che animeranno piazza della Repubblica dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera.

Previste lunghe code per accedere alla tensostruttura di 300 metri quadrati sotto la quale gustare deliziosi manicaretti a base di porcini e non: porte aperte dalle 19 per cena e, solo la domenica, anche a pranzo a mezzogiorno. Possibilità di asporto per portare i piatti della sagra anche a casa. Menù a tema ormai consolidato per un viaggio culinario straordinario. Funghi porcini, manco a dirlo, protagonisti assoluti delle proposte da assaggiare in modalità completa o con singole portate: tris di antipasti ai sapori del sottobosco e bis di primi e secondi piatti tra tagliatelle alla boscaiola, tortelli di patate, porcini fritti con squacquerone e filettino di maiale agli odori. Prelibatezze, per chi vorrà, anche senza glutine e nella versione senza porcini. Novità all’altezza del bar della festa, trasformato in un vero e proprio punto di ritrovo, grazie alla nuova intesa con il Birrificio MB di Modena che porterà in dote ottime birre artigianali rosse e bionde alla spina.

Maxi schermo con splendidi filmati dedicati alla vallata e palco pronto per gli spettacoli live da non perdere: CialtroNight il 23 agosto, Gruppo Milleluci Danze di Alfonsine il 24, Mama il 30 e Bellaprika per il gran finale del 31 sulla scia dei capolavori di Vasco Rossi. Ampliata anche l’area parcheggi, forse l’unico tallone d’Achille della festa, con tre nuove aree sosta contrassegnate da apposita cartellonistica. "Ci aspettiamo un’edizione importante della nostra sagra per mettere la ciliegina sulla torta all’estate da copertina per il turismo in collina – spiega Paolo Franceschi, presidente della Proloco Alidosiana di Castel del Rio –. Tutti gli eventi di piazza organizzati in paese hanno funzionato alla grande certificando il deciso ritorno di flussi continui di persone verso l’alta vallata del Santerno". E ancora: "La Sagra del Porcino ha una sua attrattiva consolidata nel tempo – continua –. Parliamo del re dei funghi in cucina con il suo stuolo di estimatori. Nessun problema nel reperimento della materia prima perché, fino allo scorso luglio, abbiamo avuto la giusta alternanza tra acqua e sole. Quasi raddoppiati anche i posti auto nei parcheggi".