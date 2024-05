Torna la sagra dell’agricoltura: "Teniamo viva la tradizione"

di Francesca Pradelli

Ritorna la sagra dell’agricoltura di Mordano. La 39esima edizione parte dopo quattro anni di stop, dovuti alla pandemia e all’alluvione. Un momento importante per il paese, come sottolinea il sindaco Nicola Tassinari: "Il nostro è un territorio caratterizzato dall’agricoltura e questo evento è il modo migliore per promuoverla. L’anno scorso abbiamo sperato in un ritorno dopo il Covid, ma con le piogge che ci sono state non abbiamo ritenuto opportuno proseguire. Speriamo che quest’anno sia un buon ritorno delle tradizioni". Il programma prevede quattro giornate con attività e iniziative variegate, non solo legate alla cultura gastronomica. "La nostra intenzione non è di fare la classica sagra dove si mangia e basta, ma di portare avanti la produzione agricola e promuovere gli incontri della comunità, per tenere vivo il paese", racconta Renato Folli, storico organizzatore, che si occupa dell’iniziativa.

Si parte giovedì 23 con il taglio del nastro nel campo sportivo. Venerdì 24 è dedicato alle scuole di Mordano e Bubano: gli alunni delle primarie si cimenteranno in giochi sportivi, i più piccoli dell’infanzia e i ragazzi delle secondarie di primo grado realizzeranno invece due spettacoli musicali. La serata si concluderà con un convegno dedicato al progetto "agrometeo". "Questa iniziativa entro nel vivo quest’anno grazie a XFarm Technology e l’Università di Bologna", spiega Daniele Piva, direttore delle produzioni agricole di Conserve Italia. "Abbiamo installato dei diffusori in 200 aziende, collegati a delle stazioni metereologiche, che indicano le condizioni di siccità o umidità di un campo agricolo. Grazie a delle notifiche sul telefono, il produttore può capire come intervenire. Sono strumenti tecnologici già preesistenti, ma che speriamo di diffondere per permettere lo sviluppo del settore agricolo". Si procede sabato 25 con la mostra canina amatoriale organizzata da ‘Latinborder’ e con uno spettacolo di ballerini di "Giorgio e le magiche fruste di Romagna". La sagra chiude le sue porte domenica 26 con un raduno di trattori e un mercatino vintage. Tutte e quattro le giornate prevedono l’apertura di stand gastronomici in serata, dove a servire saranno gli 80 volontari della sagra. "Tra loro ci sono molti ragazzi giovani. Quest’anno abbiamo cercato di coinvolgerli quanto più possibile, non solo nello svolgimento della sagra vera e propria grazie al volontariato, ma anche con attività, regalando loro serate di dj set nel weekend", racconta Silvia Ercolani, tra gli organizzatori principali: "Vogliamo sperare di lasciare loro un’eredità e far sì che in futuro se ne occupino sempre di più".