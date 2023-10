Torna la Tre Monti. Oltre 650 già iscritti, si punta a superare i numeri del 2002

Numeri in crescita per l’edizione numero 54 del Giro dei Tre Monti, che torna domenica 15 ottobre in Autodromo dopo aver fatto registrare più di 3.200 presenze nel 2022 tra gli oltre 2.500 iscritti alla camminata non competitiva, i 530 agonisti impegnati nella 15,3 chilometri e i 200 tra bambini e ragazzi protagonisti nel prologo del sabato.

Le iscrizioni anticipate per la camminata non competitiva da 5 o 15,3 km (si potrà decidere di partecipare anche il giorno della gara versando la quota di iscrizione di tre euro) si sono chiuse con 650 adesioni, vale a dire un centinaio in più rispetto allo scorso anno.

"E questo ci lascia ben sperare anche per i competitivi", spiega Marino Casadio dell’Atletica Sacmi Avis Imola, società che organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune. In quest’ultimo caso, è possibile iscriversi ancora solo oggi e domani (quota 20 euro). Montepremi in denaro per oltre 3.500 euro e premi in natura. Da segnalare la presenza di due portacolori locali d’eccezione: Davide Cortini (campione europeo handbike nella gara in linea e già campione Italiano a cronometro) e Gianluca Galeati (specialista nelle ultramaratone, quinto classificato il mese scorso al Tor des Géants, una gara tra le più lunghe e le più dure al mondo), che riceveranno un riconoscimento speciale dal Comune.

"Percepiamo un certo interesse anche da parte dei ragazzi e per questo abbiamo voluto creare un pomeriggio dedicato a loro e alle loro famiglie all’insegna dello sport e del divertimento". Il riferimento è all’antipasto di sabato 14, che quest’anno si apre al mondo della scuola riservando un premio speciale per gli istituti comprensivi del circondario: i tre che porteranno il maggior numero di iscritti, riceveranno in premio buoni spesa per l’acquisto di materiale scolastico o sportivo. In questo caso, quota di partecipazione 2,50 euro. Iscrizione anticipata online entro venerdì 13 ottobre e sul posto il giorno della gara fino alle 15.15. Medaglia ricordo e premio di partecipazione per tutti.

"Oltre alle gare ci sarà tanta musica con Radio Bruno – ricorda Casadio – e, grande novità di quest’anno, abbiamo invitato un’associazione della Romagna che farà giocare e divertire bambini e grandi con i suoi giochi di strada in legno".

Gara competitiva al via domenica alle 9.30 e di seguito partiranno i partecipanti non competitivi.