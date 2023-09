Torna l’appuntamento con ’Nella vecchia fattoria’

Torna anche quest’anno l’iniziativa ‘Nella vecchia fattoria’ organizzata da La Serra Garden Center in via Casola Canina, 3 (Imola). Appuntamento domenica con intrattenimenti per tutta la giornata. "Nel 2022 abbiamo festeggiato i 50 anni di attività e sono venuti in tantissimi a salutarci – ricorda Ermanno Assirelli, ideatore del progetto, sostenuto dai figli Alessandro e Mattia che gestiscono l’azienda –. Una folla che, fin da subito, ci ha dato la carica per presentare, per il sesto anno, questa iniziativa che piace ai grandi e anche ai più piccoli".