Torna l’incubo di maggio. Autodromo e vallata ko: "Ho perso tutto di nuovo"

IMOLA (Bologna)

L’incubo che si ripete. La notte insonne e poi acqua e fango che iniziano a invadere case, scantinati e aziende. Un film purtroppo già visto in Romagna e, soprattutto, tra Imola e la Vallata del Santerno dove, l’altra notte, una natura sempre più matrigna ha deciso di ’mandare in onda’ una replica assai poco gradita a chi, purtroppo, ha già perso molto se non tutto. In città l’acqua ha nuovamente sommerso buona parte dell’Autodromo che, lo scorso maggio, per lo stesso motivo, aveva dovuto rinunciare alla Formula 1. Sott’acqua anche il quartiere Campanella dove i cittadini, ’armati’ di spazzoloni e idropulitrici, hanno dovuto liberare garage e taverne dalla melma.

A fare i conti con l’acqua in casa si è trovato anche l’avvocato Ellero Cornacchia che vive all’interno del circuito. "È andata addirittura peggio di maggio – racconta il legale –. Almeno, in quell’occasione, visto che era atteso il Gran Premio, avevano portato dei sacchi sabbia. Questa volta, invece, non c’erano nemmeno quelli". Situazione ancora più ’calda’ in Vallata dove i danni maggiori si riscontrano tra Casalfiumanese e Borgo Tossignano con alcune famiglie isolate e altre costrette a lasciare per l’ennesima volta le proprie abitazioni.

Immancabile, come pochi mesi fa, le corse contro il tempo per salvare le auto in sosta e i macchinari delle aziende. Donato Silvano, invece, non ha più niente da salvare. Il ristorante ’Giù al lago di Riviera’ a Borgo Tossignano che aveva appena ricostruito, dopo i danni provocati dalla precedente ondata di maltempo, di fatto non esiste più. "Lo avevo ricostruito indebitandomi, con l’aiuto di tanti amici e la solidarietà di un’intera comunità – racconta –. Ora non lo farò più. In pochi minuti mi sono ritrovato povero e senza lavoro. Sono distrutto".

Intanto, l’intera Romagna tiene per l’ennesima volta le dita incrociate in vista delle nuove piogge attese per stasera. Massima allerta Ca’ di Lugo e San Lorenzo, ma anche a Casola Valsenio dove, ieri, dieci persone che risiedevano particolarmente vicine al fiume sono state sfollate.

Alcune case allagate anche a Riolo, piccoli allagamenti nella zona di San Prospero e nell’ex cava.