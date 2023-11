Torna Radioimmaginaria. Riparte il tour dei ragazzi: "Raccontiamo Marconi"

Radioimmaginaria torna nei comuni del Nuovo Circondario Imolese con il tour ‘OltrApe 2023’. A un anno di distanza dalla prima parte del percorso itinerante organizzato a fine 2022 con il supporto degli uffici dell’ente di via Boccaccio e della Regione, gli speaker della radio degli adolescenti riprendono l’attività lungo le strade del territorio a bordo di un’Ape Piaggio del 1970. Dopo Castel San Pietro, Castel Guelfo e Mordano, che hanno registrato il pieno di consensi, il 17 toccherà a Dozza. L’originale mezzo, convertito a biometano e trasformato in stazione radio viaggiante, ha l’obiettivo di raccontare alle nuove generazioni le invenzioni e le scoperte di Guglielmo Marconi.

Un bel modo per celebrare il padre della comunicazione wireless che nel 2024 compirà 150 anni. Il tour, che poi il 20 approderà ad Imola e il giorno dopo a Medicina prima di virare verso la vallata del Santerno per la sua parte finale con epilogo a Casalfiumanese il 1° dicembre, punta dritto sulle scuole medie: "Ogni mattina il nostro ApeRadio si fermerà in una scuola diversa per raccontare, con un piccolo show, la figura di Marconi – sottolineano gli speaker adolescenti dell’emittente nata tempo fa a Castel Guelfo –. Omaggeremo il genio bolognese, che all’epoca delle sue prime scoperte aveva la nostra età, in ogni comune con soste pomeridiane dedicate agli incontri tra coetanei in location condivise con le amministrazioni. Piazze, biblioteche e centri giovanili. Spazi ideali per mettere in pratica gli insegnamenti di Marconi e fare alcuni esperimenti in compagnia di radioamatori ed esperti di comunicazione wireless".

Ma anche l’occasione giusta per presentare ‘La ragazza delle onde’, podcast fantasy prodotto da Radioimmaginaria e uscito su RaiPlay Sound il 30 ottobre scorso. Un lavoro ispirato alla figura del celebre inventore felsineo."Questa attività, voluta e sostenuta dal tavolo delle politiche giovanili circondariale, è una bella opportunità di incontro per i giovani del territorio – aggiunge la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, vicepresidente del Nuovo Circondario –. Crediamo molto nei format trasversali capaci di alimentare possibilità e conoscenza di realtà diversificate attraverso uno scambio tra pari".

L’ultima avventura dei giovani di Radioimmaginaria a bordo di ApeRadio si è svolta nell’agosto 2023 nelle zone alluvionate della Romagna con l’obiettivo di raccogliere le richieste degli adolescenti colpiti dalla calamità. Come fare per rimanere aggiornati sul tour? Facile, basta un click sul portale web radioimmaginaria.it o sul profilo Instagram dell‘emittente.

Mattia Grandi