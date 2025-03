Torna ’Salviamo la montagna’. Migliaia di tamerici da piantare: "Così proteggiamo il territorio"

"Salviamo la montagna", atto diciannove. L’Asd Cinghialai Osteria Grande, l’Ekoclub, la squadra cinghialai del bar Corona e altre associazioni venatorie del territorio lanciano l’appello alla cittadinanza per un doppio appuntamento che chiamerà a raccolta anche i bambini delle scuole elementari della frazione e del capoluogo, con un solo, unico e importantissimo scopo: salvaguardare la montagna.

L’iniziativa che vide gli albori ad inizio millennio, interrotta solamente negli anni della pandemia, in quattro lustri ha contribuito in modo determinante a offrire un’ulteriore tutela al territorio e a chi risiede nelle due vallate incluse nel progetto, quella del Sillaro e la Val Quaderna, mettendo a dimora una media di 35mila talee ogni anno. Un bosco di future tamerici, insomma, sulla cui utilità dettaglia Giulio Dall’Olio dell’Asd Cinghialai Osteria Grande. "Le radici delle tamerici piantate in terreni argillosi come quello delle nostre vallate contribuiscono a tenere fermo il terreno proprio nella parte più superficiale, quella interessata da eventi franosi. Per questo motivo ogni anno individuiamo aree più vicine a zone sensibili per la collettività, in primis le strade, e mettiamo a dimora le piante che fungeranno da naturale protezione contro il verificarsi di eventi franosi".

I soli volontari, assicura Dall’Olio, saranno come ogni anno una quarantina, ma alle 7 di domani mattina la ‘convocazione’ è aperta anche a tutti i cittadini che vorranno partecipare al primo step di "Salviamo la montagna", ovvero la potatura delle tamerici e la preparazione delle talee. Il ritrovo avverrà presso il campo di addestramento cani Valquaderna, poco sopra Palesio, e da lì partirà la spedizione delle squadre. Alle 12, poi, a tutti i cittadini che saranno stati ‘volontari per un giorno’ verrà offerto il pranzo a base di tagliatelle al sugo di cinghiale. Martedì 25 marzo, poi, con ritrovo questa volta tra le 8 e le 8.30 alla Bocciofila di Osteria Grande, all’operazione di piantumazione delle talee parteciperanno come ogni anno anche un centinaio di bambini di quarta e quinta delle elementari di Osteria Grande e Castel San Pietro. "Vorremmo che la cittadinanza capisse l’importanza di progetti come questo, e imparasse che con poco si può davvero fare tanto. In tutta la stagione invernale è possibile piantare le talee, e dedicando qualche ora del proprio tempo, si può davvero salvaguardare il nostro territorio".

Claudio Bolognesi