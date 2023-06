Torna Silvia Mezzanotte "Tributo alle mie regine"

’Le mie regine’ è il più bello dei suoi vestiti, o forse semplicemente quello che meglio le si cuce addosso. Silvia Mezzanotte, un passato di straordinario prestigio come voce dei Matia Bazar che vinsero Sanremo a inizio millennio con "Messaggio d’amore" e un presente a spasso per l’Italia in solitaria o in collaudatissima coppia con un genio della musica, Carlo Marrale, torna questa sera a Castel San Pietro, regalo del Giaz agli amanti della musica dal palato fine. Nella terrazza del locale che affaccia su viale Terme, Silvia porterà, appunto, "Le mie regine", un "tributo alle voci ma anche alle donne che ho amato di più nel mondo della musica. In qualche modo un po’ tutte mi somigliano. Molte di loro hanno saputo far leva sulla grandezza e la forza della loro voce per combattere e superare momenti difficili e parentesi buie". Vite non sempre semplici, soprattutto agli albori dell’esistenza, nei periodi adolescenziali. "Un po’ come me, che ho sofferto per anni una timidezza che confinava con la patologia, fino a quando ho capito che attraverso la voce potevo sentirmi meno sola, soprattutto sentire gli altri più vicini. Ho vinto me stessa attraverso la mia voce, ed è stato un traguardo bellissimo".

E così, le regine che hanno attraversato musicalmente la sua vita, Silvia ha deciso di metterle tutte assieme in uno spettacolo da vivere e condividere "assieme a un gruppo di musicisti con i quali si è creato un rapporto umano splendido, prim’ancora che artistico. Un rapporto che ci permette di giocare sul palco, di scegliere di cambiare programma anche da una sera all’altra". Regine di ieri, come Mina e Mia Martini, ma anche regine figlie di un innamoramento molto più recente. "Penso ad Adele, che ha una storia durissima e bellissima da raccontare, dietro la sua voce". Ci sarà anche lei, questa sera, nella voce di Silvia, e probabilmente anche Raffaella Carrà. Al di là del canovaccio scelto, della scaletta, "quello che più amo è il rapporto intimo che si crea con il pubblico in questo spettacolo. Ecco, poter guardare negli occhi il pubblico come solo in posti non dispersivi come il Giaz può accadere, mi rende felice, orgogliosa". Più di vent’anni dopo, a Sanremo non pensa, ma… "Ma non si sa mai. Con Carlo (Marrale, ndr) abbiamo in cantiere un disco di inediti, ma quello che è certo è che un brano ad hoc per un singolo evento, fosse anche Sanremo, non lo scriveremmo mai. Scriviamo per il nostro pubblico, poi se alla direzione artistica di una grande kermesse come Sanremo dovesse piacere un brano, non diremmo di no". Per info e prenotazione dell’evento (inizio concerto alle 21.30, cena alle 20), si può scrivere a [email protected] o contattare il 351-6112977.

c.b.