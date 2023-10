Tornano i campionati studenteschi

Ritornano a Imola i Campionati Studenteschi. Un’iniziativa al sapore di amarcord portata avanti dalla sezione locale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport pronta a rianimare i sopiti spiriti agonistici tra gli istituti scolastici imolesi. Già, il modo migliore per riattualizzare quelle istantanee in bianco e nero con i volti di intere generazioni di ragazzi cresciuti a pane e sport. In rampa di lancio ci sono due tornei: uno di pallavolo femminile intitolato alla memoria di Dante Mazzucca, pioniere dell’insegnamento della specialità nella zona, e un altro di basket maschile dedicato a Gianni Zappi tra i guru della palla a spicchi sulle rive del Santerno. Quattro scuole superiori in lizza: ‘Scarabelli-Ghini’, ‘Paolini-Cassiano’, ‘Alberghetti’ e Polo Liceale ‘Rambaldi - Valeriani - Alessandro da Imola’. Squadre composte da 12 giocatori ciascuna, per un centinaio di studenti selezionati tra il primo e quinto anno di frequenza, e quattro semifinali già sorteggiate da disputare nelle ore pomeridiane riservate ai programmi dei gruppi sportivi. Per quanto riguarda la pallacanestro spazio al faccia a faccia tra le formazioni del Paolini-Cassiano e del Polo Liceale e tra quelle dell’Alberghetti e Scarabelli-Ghini. Nel volley, Paolini-Cassiano contro Alberghetti e Polo Liceale opposto allo Scarabelli-Ghini. Finalissime in programma, invece, al PalaRuggi nella mattinata del 30 novembre: "Abbiamo voluto rinverdire quello che in passato era uno straordinario momento di aggregazione e partecipazione, in chiave sportiva, tra gli istituti superiori della città – spiega Giovanni Mazzini, presidente del sodalizio organizzativo –. Una parentesi molto sentita, dal punto di vista emotivo e di sana rivalità agonistica, dagli allievi. Una festa di sport che abbraccerà tante palestre cittadine grazie alla disponibilità del municipio di Imola, con il suo Ufficio Sport, che patrocina l’evento".