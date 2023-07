Tornano i concerti di mezzanotte alla Rocca

Oggi e domani il Torrione Nord-Est della Rocca Sforzesca sarà il protagonista di due suggestivi appuntamenti in omaggio al compositore tedesco Karlheinz Stockhausen. I concerti, organizzati da Imola Musei - Comune di Imola in collaborazione con la Fondazione Accademia di Imola ’Incontri col maestro’, fanno parte della rassegna dei musei civici imolesi ’Concerti a mezzanotte’, giunta alla sua seconda edizione, e del cartellone di ’Imola Summer Music Academy and Festival’.

Si parte alle 23.45, ‘Tierkreis, cosmico inconscio’: Marco Di Bari, direttore dell’Accademia della composizione, e i suoi allievi hanno creato una rielaborazione compositiva dell’opera di Stockhausen, dando vita ad uno spettacolo per voci ed ensemble, nato da un’idea di Arturo Tallini e con la collaborazione di Alda Caiello e Annalisa Cattani e i testi di Barbara Roganti. L’atmosfera notturna del torrione della Rocca regalerà allo spettacolo una suggestione tutta particolare.

"Si tratta di un progetto che unisce composizione e prassi, didattica e produzione, inserito nel programma di ricerca e sperimentazione del nuovo assetto universitario della Fondazione - spiega Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia Internazionale di Imola - E con questa qualità di artisti e studiosi coinvolti, il risultato è di notevole spessore nonché di grande fascinazione". Posti limitati: prenotazione obbligatoria allo 0542 602609 o tramite app ‘Io Prenoto’.