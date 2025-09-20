Torneo Città di Castel San Pietro nel segno del ricordo

Si è recentemente conclusa con grande partecipazione la quarta edizione del Torneo di Tennis “Città di Castel San Pietro”, organizzato dal Circolo Tennis Casatorre in ricordo dell’amico e socio Giuliano Cava.

La finale si è disputata nella serata di mercoledì e ha visto affrontarsi Enrico Baldisserri (classifica FIT 2.3) e Lorenzo Carbone (classifica FIT 2.4). In un incontro combattuto ed intenso, è stato Baldisserri, imolese tesserato per il CT. Bologna, ad aggiudicarsi il titolo per la terza volta, superando l’avversario originario di Cerignola (FG) con il punteggio di 6-3 2-6 6-3.

Il premio di 750 euro al vincitore e di 375 euro al secondo classificato è stato consegnato da Margherita, figlia del compianto Giuliano Cava, in un momento di forte significato affettivo per tutta la comunità del circolo. Ai due semifinalisti sconfitti sono stati assegnati 187,50 euro ciascuno, esaurendo così il montepremi complessivo di 1.500 euro.

La manifestazione ha preso il via lo scorso 28 agosto, accogliendo 60 tennisti, principalmente di seconda e terza categoria, che hanno regalato al pubblico un crescendo di spettacolo e tecnica, culminato nelle semifinali di martedì 9 settembre e soprattutto nella finale, che ha messo in luce due atleti di alto livello agonistico.

Anche quest’anno ha riscosso unanime apprezzamento il lavoro del presidente del Circolo Amedeo Grandi, che nel suo intervento conclusivo ha voluto ricordare con commozione la figura di Giuliano Cava, ringraziando la famiglia per il sostegno, tutti i partecipanti, il pubblico, lo staff organizzativo e l’amministrazione comunale per la vicinanza dimostrata.