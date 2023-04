Torneo di Padel per acquistare i defibrillatori

Buona la prima per il torneo di padel ‘Never Give Up – Memorial Nicola Ussia’ andato in scena nello scorso fine settimana sui campi della Koméro Padel Generation nel quartiere Pedagna di Imola. Quasi una trentina di atleti si sono dati battaglia con racchette e palline per centrare il primo premio, una cena al ristorante stellato San Domenico offerta dallo chef Massimiliano Mascia (vinta dalla coppia composta da Luca Berti e Greta Narducci, ndr),

e portare linfa nelle casse di una realtà impegnata a sensibilizzare la comunità sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Un progetto che ha già portato in dote alla città ben sette defibrillatori. "Siamo molto contenti dell’alta partecipazione al torneo – hanno commentato Antonio e Giulia Ussia che animano il progetto legato al ricordo del padre –. Grazie al direttore del Tozzona Tennis Park Massimiliano Narducci, con il quale siamo già d’accordo di ripetere l’evento nel 2024, e al main partner vini Ca’Lunga". Soddisfatto anche il presidente dell’associazione Bof, schierata al fianco dell’iniziativa, Alfonso Bottiglieri: "Antonio e Giulia hanno reagito e trasformato la loro tragedia personale in un dono per la collettività – sottolinea –. Un esempio prezioso per tanti". Sulla stessa lunghezza d’onda Narducci: "Quando si tratta di solidarietà la nostra struttura risponde sempre presente". Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il sindaco Marco Panieri. Prossimo appuntamento targato ‘Never Give Up – Memorial Nicola Ussia’ in agenda il 10 e 11 giugno con il torneo di calcio e beach volley al centro sociale ‘La Stalla’.

Mattia Grandi