Torneo di tennis, Lega all’attacco

"Il torneo di tennis in Autodromo? Un disastro annunciato dal quale la Regione si sfila". La vede così Daniele Marchetti, consigliere della Lega, che dopo un’interrogazione alla Giunta del presidente Stefano Bonaccini riferisce come da parte dell’ente di via Aldo Moro "ci fu soltanto una manifestazione di disponibilità" per mettere in piedi l’appuntamento oggi al centro di una querelle legale tra organizzatori e Autodromo a causa della sovrapposizione di date con il Gp di F1. "Una versione ben differente – ricostruisce Marchetti – da quella raccontata dal sindaco durante la presentazione dell’evento".