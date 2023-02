"Torneo di tennis, un disastro"

In attesa che il Tribunale di Bologna decida sul da farsi, le sorti del torneo ‘Tennis on the racetrack’ in Autodromo (a rischio causa sovrapposizione di date con il Gp di F1 del 19-21 maggio) continuano a far discutere la politica. Il caso è arrivato ormai da qualche giorno in Regione grazie al leghista Daniele Marchetti.

"Formula Imola non ha negato né messo in discussione la data dell’esibizione tennistica, ma solo il periodo a disposizione per realizzare il campo e le tribune a partire dalla sera del 21 maggio", spiega il sottosegretario alla presidenza, Davide Baruffi. La società che organizza il torneo, però, vorrebbe l’uso esclusivo della pista "non avendo ancora proposto un progetto operativo", secondo la Regione. Anzi, ha presentato un ricorso perché intimi la consegna dell’impianto sportivo il 17 maggio. Dal canto suo, Formula Imola avrebbe predisposto un progetto che consente di accorciare i tempi di allestimento delle strutture necessarie al tennis proponendo a CcLab anche la possibilità di integrare il torneo con il Gp. "Sembra che da parte di Formula Imola ci sia stata la volontà di collaborare", riconosce Baruffi. "Il quadro non proprio roseo non può che far pensare ad un imminente disastro", commenta invece Marchetti.