Torrenti sotto la lente Scatta la petizione per i rii Casale e Salato

Una petizione con le firme di 80 persone per chiedere la pulizia dei rii Casale e Salato. Succede a Casalfiumanese con il documento inviato al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e, per conoscenza, al municipio del paese. "Lo scritto ha la finalità di porre all’attenzione degli enti il nostro disagio causato dal cattivo mantenimento dell’alveo torrentizio prospicente le nostre abitazioni – hanno messo nero su bianco i residenti della zona –. Ad oggi i torrenti ‘Rio Casale’ e ‘Rio Salato’, entrambi confluenti nel ‘Canale Lambertini’ che fiancheggia tutta via Fornace fino al civico 36 a Casalfiumanese per poi immettersi nel fiume Santerno, si presentano come una fitta selva di erba, arbusti e piante per quasi tutto l’anno". Ma c’è di più. "Le opere di sfalcio e pulizia delle sponde naturali, che un tempo venivano garantite trimestralmente, oggi sono semestrali se non annuali – continuano –. Questo comporta anche un proliferarsi eccessivo di ratti e serpenti che vengono sempre più frequentemente a contatto coi cortili dietro le nostre abitazioni. Le alghe e gli acquitrini stantii che si formano sono una vera manna per le zanzare". Non solo. "Nel Rio Casale si evidenziano a tratti anomalie e danneggiamenti degli argini causati dall’erosione dell’eccezionale piena dello scorso maggio – aggiungono –. In passato, il mantenimento di questi due corsi d’acqua veniva effettuato spesso dall’operatore agricolo e dai residenti limitrofi ai torrenti. Oggi non è più permesso al comune cittadino introdursi all’interno di quelle aree".

Cittadini pronti a dare battaglia e passare dalle parole ai fatti: "Se la situazione attuale persisterà, saremo costretti ad un atto di disobbedienza civile – concludono –. Entreremo nell’alveo muniti dell’attrezzatura necessaria per riportare un po’ di civiltà e decoro alla natura del luogo". Immediata la replica del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con una precisazione significativa che sposta il tema in direzione di Bologna: "E’ importante sottolineare che i rii demaniali e quelli della collina sono di competenza della Regione Emilia-Romagna per tramite dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile – puntualizzano –. Il nostro intervento avviene sempre su delega del sopraccitato ente o sulle opere di bonifica esistenti". Come già avvenuto qualche tempo fa. "In passato siamo intervenuti nella zona all’interno dei programmi di manutenzione poli-annuali avvallati dagli uffici di viale Aldo Moro – sottolineano –. Ci faremo carico di questa segnalazione per cercare, in modo tempestivo, di risolvere la criticità evidenziata dai cittadini".

La vicenda è sotto la lente anche dal municipio di Piazza Cavalli: "Il nostro impegno – analizza la prima cittadina Beatrice Poli – è quello di portare la problematica segnalata dai firmatari della petizione all’attenzione della Regione".