Toscanella, ufficio postale chiuso

L’avvio dei lavori tecnici per la realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale di Poste Italiane nel territorio di Dozza porterà alla temporanea chiusura al pubblico, dal 13 marzo al 24 aprile, dell’ufficio postale di Toscanella.

Durante l’intero periodo di sosta, l’utenza

potrà recarsi negli spazi di via Calanco 17

a Dozza con apertura il martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45. Presso lo stesso ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza

ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità.

Senza dimenticare la presenza, nelle vicinanze, degli uffici postali di Castel San Pietro

Terme in via San Francesco e di Imola in via Croce Coperta 16, entrambi dotati di Atm h24.

L’ufficio postale di Toscanella

riaprirà i battenti, salvo imprevisti, in data 26 aprile.

"Così il nostro territorio diventerà

protagonista da subito di questo importante intervento – spiega il primo cittadino Albertazzi –. Un significativo potenziamento dei servizi erogati alla cittadinanza e la riqualificazione dei locali delle poste di Toscanella".

r. c.