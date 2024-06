Imola, Tour de France atteso prima delle 15 Giro in pista, poi via verso l’Emilia

Imola, 30 giugno 2024 – È il giorno del passaggio del Tour de France nel corso della tappa Cesenatico-Bologna.

Tre i comuni del circondario coinvolti: Imola, Dozza (Toscanella) e Castel San Pietro Terme. L’arrivo dei corridori nel territorio imolese è previsto fra le 14.47 circa e le 15 a seconda della media che terranno dopo la partenza, mentre la carovana inizierà a farsi vedere un paio di ore prima della gara. I ciclisti sbucheranno nel territorio imolese dopo aver percorso l’ormai leggendaria Gallisterna fra i panorami della Vena del Gesso, percorrendo via Sabbioni e via Ghiandolino, poi entreranno all’Autodromo dalla curva Piratella e dopo un mezzo giro di pista usciranno da sotto la torre, per voltare sul ponte di viale Dante e raggiungere viale Zappi, piazzale Bianconcini, i viali Saffi, D’Agostino e Amendola per proseguire dritti lungo la via Emilia i n direzione di Bologna. Una direttrice dalla quale devieranno solo arrivati a San Lazzaro di Savena per salire sulle colline.

Gli orari

Dalle 11.30 alle 15.30 le forze dell’ordine e gli addetti alla sicurezza presidieranno il percorso sopra indicato nell’Imolese per gestire la circolazione. La circolazione sarà ripristinata almeno 15 minuti dopo il passaggio della gara.

Dalle 7 alle 15.30 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione veicoli nelle seguenti vie e strade: Sabbioni; Ghiandolino (tra incrocio con via Sabbioni e ingresso dell’Autodromo); Dante; piazzale Da Vinci; Zappi (tra incrocio via Mazzini e piazza Bianconcini); piazza Bianconcini (tra incrocio con viale Zappi e la rotonda e l’incrocio con la piazza dal civico 21/A al civico 3); Saffi (tratto tra la rotonda piazza Bianconcini e l’incrocio con viale D’Agostino e via Villa Clelia, con l’esclusione delle aree di sosta poste sulla parte rialzata della strada nel tratto tra il civico 10/A di piazzale Giovanni dalle Bande Nere e l’intersezione con viale D’Agostino e via Villa Clelia); viale D’Agostino (tratto compreso tra la l’intersezione con via Villa Clelia e viale Saffi e l’intersezione con viale Amendola); viale Amendola; via Emilia Ponente.

A Castel San Pietro Terme la carovana gialla è attesa invece tra le 13 e le 15.35, con il transito dei corridori previsto attorno alle 15 (le tabelle degli organizzatori indicano la forbice 15.04 - 15.19 in base alla media tenuta dai corridori). Provenienti da Toscanella, i ciclisti percorreranno la via Emilia e, dopo il ponte sul Sillaro, entreranno in città da viale Oriani, proseguendo per viale Roma, per poi riprendere la via Emilia, passare anche per Osteria Grande e continuare in direzione di Ozzano fino ad arrivare a Bologna. Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare dalle 12 alle 15.45. A tutela dei ciclisti in gara saranno anche posizionate balle di paglia in corrispondenza degli incroci presenti lungo il percorso.

Inoltre, sempre per motivi di sicurezza, i cestini per i rifiuti verranno chiusi. E tutti i contenitori che si trovano lungo il tracciato della gara saranno rimossi o spostati e poi ricollocati domani. Le amministrazioni comunali chiedono ai cittadini di conferire i rifiuti nei contenitori spostati o in altri presenti nella restante parte del territorio non interessata dalla gara.

Dal Comune di Imola, in particolare, si invitano inoltre i cittadini a “custodire gli animali domestici con il massimo scrupolo, al fine di evitare qualsiasi forma di pericolo per i ciclisti”.