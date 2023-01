Tour tra ville e castelli in città e collina

Ci sono anche Dozza e Imola tra le proposte che eXtraBo, l’info point di piazza Nettuno a Bologna, mette in campo per valorizzare dal punto di vista turistico il territorio dall’Appennino alla pianura. Insieme al materiale informativo e turistico e al merchandise locale, da eXtraBo (che comprende anche il territorio imolese, rappresentato da IF Imola Faenza Tourism Company) si potranno avere tutte le informazioni su tour ed esperienze, che cambiano a seconda delle stagioni e dei periodi dell’anno, oltre che dal punto di vista tematico.

‘Alla scoperta di ville e castelli’ è il format dedicato all’arte, alla cultura e alle architetture su tutto il territorio della Città metropolitana di Bologna. L’idea è quella di invitare sia i turisti che i visitatori locali ad esplorare e a conoscere quali storie si leghino ai luoghi più interessanti dal punto di vista storico e artistico dell’appennino, della pianura e dell’area imolese. Si tratta di ville, palazzi, castelli e rocche non sempre aperti al pubblico, ma che in occasione di questi tour guidati si offrono in via straordinaria alla curiosità e alla passione di chi ha voglia di scoprire i loro segreti.

Il primo appuntamento del 2023 con ‘Alla scoperta di ville e castelli’ è il 15 gennaio a Sasso Marconi, con una visita a Villa Davia e Borgo di Colle Ameno. Nel territorio imolese sono invece in programma il tour alla rocca e al borgo di Dozza (29 gennaio), al palazzo vescovile e all’oratorio di San Rocco a Imola (25 febbraio) e a Villa Torano, sempre a Imola (26 marzo).

In primavera invece, a partire da aprile, saranno disponibili anche le proposte relative alle esperienze outdoor, notturne ed enogastronomiche. Tutte le informazioni sui tour sono disponibili presso l’info point eXtraBO in piazza del Nettuno 1ab (apertura dal lunedì al sabato 9-19, domenica e festivi 10-17) e sul nuovo sito di Extrabo, dove è possibile procedere alla prenotazione diretta dei tour.