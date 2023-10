Tozzona, i cittadini contrari ricevuti dal sindaco

La protesta contro l’ampliamento degli spazi sportivi del centro sociale La Tozzona (una nuova tensostruttura per il calcio a 5 e due ulteriori campi da padel) è arrivata ieri sera in Consiglio comunale. Una dozzina di residenti, guidati dal portavoce del comitato Agorà Montericco, Francesco Ferramosca, si sono presentati in Aula muniti di cartelli per ribadire la loro contrarietà al progetto nel quartiere Pedagna. "Il sindaco ci ha ricevuto ascoltando le ragioni dei cittadini – riferisce Ferramosca al termine della seduta –. Non siamo certi che le abbia comprese a pieno, tanto è che ha dato riposte talvolta vaghe. Nel caso in cui il progetto vada avanti, il comitato proseguirà con le proteste. E se la situazione lo richiederà, si ricorrerà giudizialmente". Il riferimento è al possibile ricorso al Tar che il comitato Agorà Montericco ha annunciato durante il sit-in di protesta di sabato scorso nell’area verde della Tozzona.