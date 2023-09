Tozzona, i timori del Comitato: "Così si rischiano allagamenti"

"Apprendiamo dal continuo quanto mai vivo confronto con i residenti del quartiere e dalla pubblicazione di alcune foto di repertorio che, in termini di verde pubblico eroso a causa delle continue cementificazioni, la Pedagna ha già dato molto".

A sostenerlo è il Comitato Agorà Montericco che conferma la richiesta di "annullare la delibera della giunta comunale 202 del 20 luglio 2023".

Secondo il Comitato la richiesta di ampliare le strutture del centro sociale La Tozzona sarebbe solo "l’inizio di una lunga catena di interventi urbanistici".

"La cementificazione in Pedagna continuerà anche dove l’attuale giunta vuole trasferire il campo da calcio liberamente fruibile dai ragazzi del quartiere e dalle future generazioni – spiegano dal Comitato – sottraendo ulteriori spazi verdi liberamente fruibili dai residenti. Crediamo che i cittadini debbano conoscere le reali intenzioni di questa amministrazione comulale".

L’insediamento, contestato dal Comitato Agorà Montericco, non sarebbe "compatibile con la destinazione a verde pubblico attrezzato, prescritta dallo strumento urbanistico per tale area".

"L’area in questione è stata destinata per gran parte alla realizzazione di attrezzature che non hanno nulla a che fare con l’uso pubblico, ad esclusione dell’IC7 – sottolinea il Comitato – e il rapporto tra verde pubblico e strutture risulta del tutto capovolto con la previsione e la realizzazione di opere che non sono destinate a consentire la migliore fruizione pubblica dell’area verde, ma hanno al contrario reso il verde un accessorio dell’interesse privato".

Durante l’assemblea del 6 settembre diversi residenti nel quartiere hanno manifestato la propria contrarietà alla realizzazione di tali strutture. D’altro canto erano presenti anche rappresentanti di associazioni sportive che sostenevano la necessità di avere spazi adeguati alle discipline di competenza.

"Le diverse posizioni, entrambe legittime, entrano in collisione a causa di un chiaro errore di pianificazione urbanistica – spiegano dal Comitato – . La realizzazione dei nuovi impianti sportivi previsti dalla delibera 20223 comporterebbe, inoltre, che l’acqua piovana venga convogliata nella fognatura di tipo misto di via Puccini e via Punta che, in corrispondenza di grossi acquazzoni, ha dimostrato di essere già al limite della portata. Edificando la suddetta zona sportiva, come prevedeva il PRG del 1999, nell’attuale ambiton 129, sarebbe possibile scaricare l’acqua piovana nel capiente rio Palazzi. Ricordiamo, infine, che da trent’anni a questa parte in tutte le lottizzazioni che hanno interessato il quartiere era obbligatorio scaricare le acque piovane nel Rio Palazzi e non utilizzare per tale scopo la fognatura comunale".