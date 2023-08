Tozzona, petizione contro i lavori "Quell’ampliamento va fermato"

di Enrico Agnessi

Dopo gli striscioni di protesta, ecco la raccolta firme. È online da ieri la petizione popolare per chiedere alla Giunta di fermare la costruzione di nuovi impianti sportivi nell’area verde della Tozzona. A promuoverla è il comitato Agorà Montericco, vale a dire il gruppo di cittadini che nei mesi scorsi ha convinto il Comune a fare dietrofront sul progetto dell’isola ecologica. E che ora, in vista dell’incontro pubblico del 6 settembre nel quale sarà sviscerato il tema, conta di fare lo stesso con l’ampliamento del centro sociale nel quartiere Pedagna.

"Questi interventi edificatori avverranno su un terreno pubblico, su cui attualmente vi è un campetto da calcio con due porte, libero e gratuito per tutti i cittadini – si legge nella petizione lanciata su Change.org –. L’intervento in questione è stato richiesto dal centro sociale La Tozzona senza alcun confronto con gli abitanti del quartiere Pedagna. Successivamente a questo intervento edificatorio, si ridurranno sensibilmente gli spazi verdi liberamente fruibili dai cittadini. Saranno costretti a pagare una quota al centro sociale e ad altre associazioni sportive per poter fruire dello stesso posto. Il campetto da calcio sarà dato in concessione esclusiva alla Dozzese Futsal per gli allenamenti settimanali".

Insomma, la bocciatura del progetto (difeso invece dalla Giunta) è totale. "Edificando ulteriormente si riducono gli spazi verdi che attualmente favoriscono l’aggregazione spontanea di giovani e famiglie – sottolineano da Agorà Montericco –. L’intervento andrà a intensificare il traffico già allo stato altamente congestionato, anche a a causa della mancata conclusione dei lavori di viabilità riguardante la Bretella di via della Costituzione. Con tale intervento edificatorio verrà costruita una ulteriore tensostruttura in aggiunta a quella esistente risultanti entrambe altamente energivore".

In pratica, secondo il comitato, sarebbe meglio riqualificare quello che già c’è. "Altre strutture esistenti in zona necessitano di manutenzione e cura – recita ancora la petizione –. E potrebbero ampiamente soddisfare le esigenze delle associazioni sportive".