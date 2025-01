Tra arte e storia. Il ricordo degli imolesi che morirono nei lager

Proseguono in città le iniziative per il ‘Giorno della Memoria 2025’. Questa sera alle 20.30 in Biblioteca comunale ‘Tra arte e storia - Le vittime imolesi dei lager nazisti e la funzione pubblica dell’arte, con interventi di Giacomo Gambi (assessore alla Cultura), Marco Orazi (storico del Cidra) e Annalisa Cattani, (artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna).

Domani mattina alle 11 all’interno della sala polivalente del centro civico di Sesto Imolese ecco invece ‘La valigia di Hana’, lettura e dialogo con i ragazzi, per le classi terza, quarta e quinta elementare. Organizza la biblioteca di Sesto Imolese.

Sempre domani, alle 16, visita guidata all’Archivio storico delle scuole Carducci (via Cavour, 26) alla scoperta dei documenti relativi ai deportati imolesi protagonisti delle ‘Pietre d’inciampo’. In questa occasione gli alunni della scuola Innocenzo da Imola (istituto comprensivo 2) vestiranno i panni di Cicerone.

Già ieri, al di là degli interventi istituzionali, scuole e giovani sono stati al centro delle commemorazioni per il Giorno della Memoria. In mattinata al teatro Stignani è andato in scena lo spettacolo ‘La custodia’, basato sull’omonimo racconto inedito di Katia Dal Monte, dedicato agli istituti scolastici, con letture, danza e musica dal vivo a cura del gruppo LaAV, il coro Teens e l’orchestra Orsini Senior.

In serata, sempre allo Stignani, è stata la volta dello spettacolo ‘Le ultime Testimoni della Shoah, le sorelle Andra e Tatiana Bucci’, messa in scena degli alunni dell’istituto comprensivo 6 della scuola media Andrea Costa.