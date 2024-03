Tra Beethoven e l’opera italiana. Grandi incontri all’Accademia

L’Accademia ‘Incontri con il Maestro’ propone tre appuntamenti con prestigiosi ospiti nel fine settimana. Il primo appuntamento è con Paolo Marzocchi, domani alle 18 in sala Cefla a Palazzo Monsignani, sul tema ‘Beethoven Wo0.4, il concerto che non c’è’, dedicato alla storia del concerto per pianoforte e orchestra WoO.4. Marzocchi è pianista e compositore. Ha collaborato con artisti di fama internazionale, e ricevuto numerose commissioni per la realizzazione di opere pianistiche, da camera e orchestrali.

L’intera giornata di domenica (dalle 10 alle 18 nel salone della musica da camera, sede dell’Accademia in Rocca Sforzesca) sarà invece dedicata all’incontro col critico e musicologo Enrico Girardi ‘L’opera italiana nel secondo dopoguerra’. Docente di discipline musicologiche all’Università Cattolica di Milano, Girardi è autore di saggi musicali incentrati sulla produzione musicale del Novecento storico e contemporaneo. I seminari sono gratuiti per gli allievi interni della Fondazione Accademia di Imola. È aperta la partecipazione ad uditori esterni, previa l’iscrizione a info@imolamusicacademies.org.

Gli allievi dell’accademia di pianoforte, domani e domenica, potranno infine partecipare alla masterclass dell’alumno Olaf John Laneri, che ha recentemente inaugurato la rassegna dei ‘Concerti dell’Accademia’. Le due giornate di formazione saranno una preziosa occasione di confronto con un ex allievo dell’Accademia, oggi affermato concertista e didatta. Laneri, dopo diverse vittorie in competizioni nazionali, risulta laureato ai concorsi internazionali di Monza, di Tokyo e di Hamamtasu; nell’estate del 1998 ha vinto la cinquantesima edizione del prestigioso concorso ‘Busoni’ di Bolzano. Suona regolarmente in rinomate stagioni in Italia e in Europa ed è docente di pianoforte al Conservatorio di musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia.