Tra centro e circuito Torna la 1000 Miglia "Edizione solidale per la ripartenza"

Quattrocentoventi auto storiche, 120 Ferrari moderne, 15 vetture elettriche e una a guida autonoma. La città è pronta ad accogliere il passaggio della 1000 Miglia, che quest’anno vedrà i suoi protagonisti impegnati in una importante raccolta fondi per gli alluvionati. Succederà martedì 13 giugno nel corso della prima giornata della gara che, una volta partita da Brescia, scenderà verso la Romagna e arriverà a Imola dopo aver toccato e attraversato anche Lugo.

Passando lungo le vie Graziadei, Manzoni, Zappi ed Emilia la carovana raggiungerà attorno alle 18.40 il controllo timbro in piazza Matteotti. Poi avanti verso l’Autodromo per le prove cronometrate. A quel punto le vetture usciranno dal circuito che riprendere la via Emilia in direzione Cervia-Milano Marittima.

"In un momento così difficile per il territorio emiliano-romagnolo, questo passaggio da Imola e Lugo di una manifestazione tanto importante rappresenta un segnale di ripartenza – sottolinea il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti –. La forte determinazione a tornare, passo dopo passo, verso la normalità anche con eventi che danno lustro alla regione".

L’edizione di quest’anno partirà con un giorno di anticipo e farà il suo esordio il format delle cinque giornate di gara, durante le quali le vetture storiche partecipanti si sfideranno lungo un percorso dall’inedita lunghezza di oltre 2mila chilometri.

"Stiamo promuovendo una raccolta fondi tra partecipanti e partner, garantendo da parte dell’organizzazione un contributo diretto di 100mila euro alle località colpite dall’alluvione che attraverseremo – spiega Giuseppe Cherubini, vicepresidente del comitato operativo 1000 Miglia –. La vera forza di questa manifestazione non sono le tante auto, ma il calore del pubblico nelle varie città".

I finali di tappa saranno a Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma e Milano.

"La 1000 Miglia è una gara storica, leggendaria e della quale Imola è stata protagonista in passato – ricorda il sindaco Marco Panieri, affiancato in conferenza stampa dal primo cittadino di Lugo, Davide Ranalli –. Nella nostra città era prevista l’ultima sosta tecnica di tutte le scuderie prima degli ultimi 410 km per arrivare al traguardo e, in viale De Amicis, Enzo Ferrari in persona coordinava i rifornimenti e i controlli della scuderia Ferrari, come ben testimoniato dalle immagini dell’edizione del 1934. Ripensare a queste immagini e al valore storico della 1000 Miglia ci fa guardare con orgoglio e attesa alla tappa che arriverà a Imola il 13 giugno. Siamo pronti per accogliere di nuovo questo evento con tutta la sua passione, il suo entusiasmo e la sua magia in una città vestita a festa per vivere come merita una nuova pagina di storia dei motori".