Tra cibo e spettacoli: serate al fresco in collina

Due serate al fresco delle colline fra iniziative per tutti i gusti, con stand gastronomico, musica, mercato e arte. Varignana di Notte torna ad animare la frazione castellana stasera e domani con ingresso gratuito, per una due giorni ricca di appuntamenti nella splendida cornice di piazza San Lorenzo. L’immancabile festival dedicato all’illustrazione e al fumetto Vari.China, giunto alla decima edizione, propone inoltre esposizioni, stand con autoproduzioni e sfide goliardiche tra fumettisti. Stasera lo show prende il via con ’Le Cadavere Squisite’, poi musica con ’The Caribbean Delights’ (reggae) e dj set.

Domani apre la serata la performance del collettivo ’Le Moleste’ tra femminismo e fumetto, poi musica con “The Pitz” (reggae-rock-rap), “We love surf” (musica da surf) e dj set. Aperitivi, birre, stand gastronomico saranno disponibili dalle ore 19. Inizio concerti alle ore 21.

Varignana di Notte, giunta alla 31a edizione, è organizzata con il patrocinio di Amministrazione Comunale e Pro Loco. Per il secondo anno si tiene a luglio, anziché a inizio settembre.