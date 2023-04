Tra curve, rettilinei e benessere Piacciono gli open day in pista

A dimostrazione del fatto che il circuito piace anche se ‘fa un po’ di rumore’, nei giorni di Pasqua e Pasquetta l’Autodromo è stato meta di tanti appassionati ciclisti e di tanti che invece amnano camminare. A Pasqua c’è stato l’open day dedicato ai ciclisti: potevano entrare tranquillamente in pista ciclisti e possessori di handbike (era obbligatorio l’uso del casco in entrambi i casi). I quasi cinque chilometri di tracciato con i suoi saliscendi sono un’eccellente opportunità per rimettere in forma il fiato in vista delle più frequenti uscite primaverili ed estive in sella alle due ruote.

Il bis ieri, con il circuito riservato a pedoni, skateboard, pattini e monopattini (non elettrici e non a motore) e biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle). Il via libera comprendeva anche carrozzinepasseggini per bambini, carrozzine dei diversamente abili. I cani potevano entrare solo se sono tenuti al guinzaglio e con la museruola. Il bel tempo ha dato una mano a tutti. Sabato e domenica si replica.