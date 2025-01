Tra eco-tecnologie e IA ‘Un pozzo di scienza’ porta gli esperti a scuola

Riparte ‘Un pozzo di scienza’, il progetto gratuito di divulgazione scientifica che il gruppo Hera rivolge agli studenti delle superiori, che durante quest’anno scolastico coinvolgerà oltre 800 giovani in città.

‘L’intelligenza artificiale è il nuovo terminator?’: se lo chiederanno martedì 28 gennaio 75 studenti di tre classi terze dell’istituto Scarabelli-Ghini, che parteciperanno all’iniziativa nata con l’obiettivo di stimolare la curiosità delle nuove generazioni su temi di scienza, ricerca e innovazione, come strumenti che possono renderli protagonisti del loro futuro.

Questo appuntamento, dal titolo ‘Ecotecnologie della speranza per la conversione tecnologica’, fa parte delle intervista, ispirate alle conferenze in stile Ted talk, che si svolgono online e che vedono i ragazzi, collegati da vari istituti di diverse province, dialogare di temi attuali con relatori e testimonial di pensiero innovativo.

Gli studenti dell’istituto imolese si confronteranno con l’educ-attore Michele Dotti, il quale propone ai ragazzi, con una performance ironica e leggera, un tuffo nel futuro, per mostrare le ecotecnologie della speranza.

"Scegliere rinnovabili ed economia circolare ci permette oggi di rendere sostenibili dal punto di vista ambientale i progressi umani, incredibili e a molti sconosciuti, realizzati negli ultimi decenni – spiega Dotti –. La conversione ecologica può promuovere pace, occupazione, salute, diritti e democrazia reale. Un invito a un cambio di prospettiva, per recuperare fiducia nel futuro, negli altri e in se stessi e a riscoprire il piacere dell’impegno condiviso".

Sono oltre 40 le attività comprese, in quest’anno scolastico, nell’offerta di ‘Un pozzo di scienza’, per alcune delle quali sono ancora aperte le iscrizioni.

A oggi hanno aderito 63 istituti emiliano-romagnoli, per un totale di 662 classi e circa 15mila studenti, di cui oltre 800 iscritti a tre istituti di Imola, per un totale di 37 classi.

Oltre alle interviste con influencer, giornalisti, scienziati, divulgatori, testimonial ed esponenti del mondo del lavoro, le iniziative spaziano tra laboratori scientifici, con nuovi esperimenti pratici legati a quattro obiettivi dell’Agenda 2030, discussion game ed eventi in streaming.

Fra le novità spiccano le conferenze scientifiche, svolte in presenza nelle scuole in collaborazione con ricercatori di prestigiosi atenei.

Come sempre attualissimi i temi, protagonisti del ‘pozzo’, legati alla consapevole salvaguardia dell’ambiente (il costo della crisi climatica, il fast fashion, l’utilizzo non indiscriminato della plastica, il cibo e la carne coltivata, oceani e biodiversità, blu economy), ma anche all’ambito sociale, come la parità di genere.

Temi fondamentali in un mondo dove gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti come purtroppo conferma quanto avvenuto nel nostro territorio.

red. cro.