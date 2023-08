Tra fede e sapori del territorio San Bartolomeo, torna la sagra Così il centro si veste a festa

Il programma della 37esima edizione della sagra di San Bartolomeo a Borgo Tossignano, omaggio al patrono del paese della vallata del Santerno, è un felice abbinamento di celebrazioni religiose e iniziative di intrattenimento adatte a tutte le età. Appuntamento nel pomeriggio di domani quando, all’altezza della parrocchia affacciata su piazza Don Bosco, prenderà il via quella festa che bagna le proprie radici nella storia dell’abitato collinare.

Nata nel 1468 come Fiera di San Bartolomeo, caratterizzata dalla grande esposizione di bovini nella piazza e lungo le principali strade del centro storico, ha vissuto un lungo periodo di fermo nel dopoguerra. Poi la ripartenza, grazie all’impegno di un gruppo di volontari, in chiave più moderna e con un occhio di attenzione agli aspetti culturali e folclorici della zona.

Si comincerà alle 17 nella chiesa intitolata al santo con la celebrazione della Santa Messa officiata dal vescovo di Imola Giovanni Mosciatti. Una funzione dall’immutato fascino e dalla forte simbologia cristiana impreziosita dai canti intonati dalle voci della locale corale. Due ore dopo, spazio all’apertura dello stand gastronomico per la distribuzione di piatti tipici e gustosi manicaretti alla consueta lunga lista di affezionati avventori. In via Marconi riflettori puntati sul mercatino parrocchiale dell’usato e sui giochi ‘Ok, il peso è giusto’ e ‘Occhio al numero’ per il divertimento di grandi e piccini. I banchi del mercatino artigianale protagonisti nelle vie Marconi, Roma e Don Giovanni. Ma via Roma si trasformerà anche in galleria a cielo aperto con gli splendidi scatti della mostra fotografica curata dall’Associazione foto-culturale ‘Giovanni Magnani’ e in sala di lettura per bambini con ‘L’angolo delle storie’ gestito dal personale della biblioteca. Non solo. Dalle 21, musica con i ‘Bandiga’ in via Canale Mulino mentre, mezz’ora più tardi, saliranno in cattedra Victor Gasp e Sally per il tributo a Vasco Rossi in via Calatafimi.

Da non perdere, tra i tavolini allestiti nel campetto della chiesa, le sfide all’ultimo colpo del torneo di beccaccino. Pardon, all’ultima carta (info e iscrizioni ai numeri 347.8746911 o 366.1133371).

Mattia Grandi