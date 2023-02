Tra gusto e passione Polenta e maccheroni fanno il pieno di gente "Due eventi splendidi"

Borgo e Tossignano si sono riconciliati con storia e tradizione in un Martedì Grasso da incorniciare. Meteo clemente nel cuore della vallata e colpo d’occhio quasi da tempi d’oro. Scacciato lo spettro pandemico, la Festa dei Maccheroni e la Sagra della Polenta sono tornate all’antico con una programmazione capace di miscelare gusto, colori, divertimento, musica, cultura e mostre. Da un lato i 123 gettoni inanellati dai maccheronai del capoluogo protagonisti nella piazzetta San Giovanni Bosco di quel rituale di distribuzione della succulenta pasta condita col ragù di carne a residenti e non. Otto paioli di condimento da 60-70 chilogrammi ognuno e una decina di quintali di maccheroni cotti. Ma anche il piacere di rivedere musicisti, giocolieri, trampolieri, gruppi allegorici, bambini e genitori delle scuole al cospetto di sua maestà Re Maccherone. Prese d’assalto le navette di collegamento, targate Polentabus, per raggiungere la piazza Andrea Costa di Tossignano. Il regno di quella polenta gialla entrata di diritto tra i patrimoni da salvaguardare della zona. Come i gessi e il rinnovato polo museale nel Palazzo Baronale aperto in via straordinaria per intercettare la gente. Sempre emozionante il momento dello scambio di piatti celebrativi, avvenuto a Borgo, in segno di amicizia tra i comitati promotori delle due feste. Una magia che interseca il fascino di antiche rivalità che oggi trovano un punto d’unione nella forza trainante del volontariato. "Tanta partecipazione e un impegno concreto da parte delle associazioni coinvolte a cui va il nostro ringraziamento – ha commentato il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini –. Passione, cuore e dedizione sono le carte vincenti per mettere al sicuro la continuità delle tradizioni. Emozionante riappropriarci del pieno splendore dei nostri due eventi".

Mattia Grandi