Tra laboratori e musica ’Pedala la città’, Giocathlon lancia il festival delle bici

Tre giorni di festa tra letture, laboratori e musica con le due ruote come protagoniste. È l’evento ‘Tutto in bici, pedala la città’ organizzato da venerdì 5 a domenica 7 maggio dall’associazione sportiva Giocathlon, dalla cooperativa Il Mosaico e dal centro giovanile Ca’ Vaina con il contributo del Comune.

Il festival si apre il 5 maggio alle 16 propria a Ca’ Vaina con la Ciclofficina, evento in cui i partecipanti potranno assistere a una dimostrazione pratica di manutenzione di base della bicicletta e imparare a loro volta a farlo, sia il 5 che il 6 maggio alla stessa ora. Sono quindi previste due bicircolo, le pedalate con l’autore a partire dalla libreria il Mosaico che ne ha curato l’organizzazione fino al giardino di Ca’ Vaina, in cui si svolgerà la lettura: il 5 maggio alle 17.30 con l’autore Loris De Marco che leggerà ‘La banda del pallone’; la seconda, il 6 maggio, sempre alle 17.30, con Pierdomenico Baccalario e il suo libro ‘Hoopdriver’. La presentazione del 5 maggio sarà corredata da un laboratorio di fumetti e da un mercatino di produttori e artigiani locali. Il 6 maggio, dalle 14.30 sarà possibile accedere al bike park al parco Tozzoni e usufruire di una prova gratuita. Il 7 maggio, alle 10, prenderà il via la pedalata sulla Ciclovia del Santerno con partenza (e ritorno) da Sante Zennaro e arrivo alla diga di Codrignano. Sempre nella giornata del 7 maggio, alle 17.30, il Dr Stock Live, uno spettacolo di giocoleria eccentrica in cui verranno effettuate delle sperimentazioni analogiche di fisica di strada all’Osservanza. Non mancherà la musica live nelle serate del 5 e 6 maggio, rispettivamente alle 20 e alle 21. Infine, con partenza da Ca’ Vaina, un divertente dj set in bici itinerante per le piste ciclabili della città il 7 maggio alle 18.30.

"Un festival sulla mobilità sostenibile che parte dal basso – spiega Elisa Spada, assessora all’Ambiente e Mobilità sostenibile –, dall’idea di realtà tra loro diverse che si completano: un’associazione sportiva, una libreria e il centro giovanile con l’obiettivo di rendere la bicicletta e chi la usa protagonista di esperienze, per esplorare e conoscere la città e il territorio e imparare l’arte della sua manutenzione".