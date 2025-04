Tra musica, cibo e shopping . Torna la ‘Festa degli acquisti’ : "Così il centro è più attrattivo"

Musica, cibo e (si spera) soprattutto shopping. Infine, il consueto show comico serale, presentato dalle conduttrici di Sky, Federica Masolin e Mara Sangiorgio, che quest’anno vedrà sul palco Gioele Dix e Andrea Di Marco. Sabato 10 maggio torna, per la dodicesima edizione, l’iniziativa ‘Il centro fiorisce a maggio – È festa per gli acquisti’.

L’EVENTO

Tante le iniziative proposte dagli operatori economici e dai pubblici esercizi del centro, che saranno protagonisti con promozioni, iniziative ed eventi musicali. Il tutto accompagnato da animazioni e spettacoli che inizieranno nel pomeriggio e si protrarranno fino a tarda sera, con il fulcro nelle tre piazze principali dove si potrà passeggiare dilettandosi in uno shopping circondato da musica e spettacolo. La giornata sarà inaugurata, dalla mattina, con il tradizionale mercato ambulante cittadino in diversi punti del centro storico e l’apertura dei negozi che rimarranno eccezionalmente aperti fino a sera. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato e numerose attività commerciali e pubblici esercizi attivi in centro storico.

IL PROLOGO

Il pomeriggio di festa sarà inaugurato dal gruppo Canterini e Danzerini romagnoli Turibio Baruzzi che animerà il centro storico a partire dalle 16 con balli e canti della tradizione in un percorso itinerante che si concluderà in piazza Medaglie d’Oro. La tradizione incontra il moderno: ‘SI balla!’ in un animatissimo percorso itinerante per le vie del centro con spettacoli nelle piazze Mirri, Caduti per la Libertà, della Conciliazione e Quaini. Il ricco programma, organizzato in collaborazione con ‘Imola città in danza’, vedrà coinvolte oltre dieci scuole di danza ed atletica locali con esibizioni di danza moderna, contemporanea, K-pop ed hip-pop.

PIAZZA MATTEOTTI

La piazza principale si animerà a partire dal pomeriggio fino a tarda sera. Dalle 16 la piazza si trasformerà, come detto, in una grande balera con le scuole di danza, imolesi e non, che si esibiranno in una carrellata di ballo liscio romagnolo, fruste romagnole, mazurka, danze caraibiche e danza classica. Alle 21 ci sarà da ridere con il già citato lo spettacolo comico di Gioele Dix e Andrea Di Marco, presentato dalle ormai storiche tesimonial dell’evento Federica Masolin e Mara Sangiorgio.

PIAZZA GRAMSCI

In piazza Gramsci spazio alla danza moderna e alla musica per i più giovani! Dalle 16 la piazza si trasformerà in una zona freestyle al 100 % hip-hop. Dalle 19 musica live del duo SeGreta e a seguire dj-set pop–commerciale–chill a cura dei locali Bar Centrale, Mezcal e Parsòt.

PIAZZA MEDAGLIE D’ORO

In piazza Medaglie d’oro il Monnalisa Cafè propone il concerto dei ‘Lost in trio’ composto da voce, chitarra e piano (dalle 19 alle 24).

IL COMMENTO

"Un momento di festa dedicato al centro storico e a tutte le attività che rendono la nostra città uno splendido salotto commerciale naturale – commenta Pierangelo Raffini, assessore con delega al Commercio e al Centro storico –. Un appuntamento ormai immancabile che inaugura un mese di maggio particolarmente ricco di iniziative che spazieranno dagli appuntamenti musicali, culturali a quelli sportivi, centrali nel calendario primaverile della città. Ringrazio tutti i partner che hanno reso possibile questa giornata e tutti gli esercenti del centro storico che hanno aderito con entusiasmo proponendo iniziative per animare questa bellissima festa e far scoprire le proprie attività, i propri negozi e bar anche in una veste differente dal solito. Le numerose iniziative organizzate in centro storico testimoniano l’impegno dell’Amministrazione per rendere sempre più interessante e attrattiva la frequentazione della città".