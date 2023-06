Tra musica e sapori Ecco Fontana DiVina Un nuovo format anche per beneficenza

Da Fiume DiVino a Fontana diVina. L’alluvione e le frane che hanno colpito la vallata del Santerno ridisegnano anche il cartellone degli eventi e dell’intrattenimento tra le colline. Così Fontanelice stringe i denti ma non alza bandiera bianca perché la strada che porta al ritorno alla normalità passa anche dalla musica dal vivo, dall’enogastronomia a chilometri zero e dalla voglia di divertimento. Con un pizzico di serenità.

L’associazione Fiume DiVino, dal 2001 impegnata nella realizzazione di uno dei più gettonati appuntamenti della zona con la presenza di artisti di grido del panorama musicale nazionale, ha rimescolato le carte per organizzare una due giorni di grande festa. Il 23 e 24 giugno, a partire dalle 18 nell’inedita cornice di via VIII Dicembre a pochi passi dagli impianti sportivi del paese, scoccherà l’ora di Fontana diVina. Già, nei pressi di quella splendida fontana dell’antico lavatoio non lontana dal cuore pulsante dell’abitato. "Non saranno il fiume e la maestosa riva a fare da scenario come al solito alla nostra manifestazione condita da musica e giovialità – fanno sapere dall’organizzazione -. Questa volta toccherà alle chiome degli alberi ed allo scorcio del centro storico di Fontanelice. La formula sarà modellata sulle esigenze di una location centrale nelle geometrie del paese, ma non mancheranno sperimentazioni musicali, buon vino e convivialità. Elementi che andranno a braccetto con sostenibilità e rispetto del territorio".

Bello spirito di reazione per una manifestazione inserita nel cartellone di Bologna Estate e di Bologna Città Creativa della Musica Unesco. Il 23 protagonisti sul palco i Joe diBrutto, band bolognese presente sulla scena musicale da oltre trent’anni con sei dischi e quasi 2mila concerti alle spalle. Uno show anticipato, nel laundry stage, da deejay Max Vasselli e dalle dolci ballate irlandesi degli Afterglow. Sabato 24, invece, spazio alla Vintage Rock Experience con un’esibizione rivisitata e per l’occasione incentrata sulle sonorità classiche del genere. Aperitivo rock affidato a deejay Niki poi in consolle, dopo il concerto live, salirà deejay Rosso per chiudere in ballo la serata. Tra gli stand anche un nuovo cocktail bar con la presenza dello storico barman del paese Beppe Dandy. Sette note sì ma non solo. Riflettori puntati, infatti, anche sul buon vino con una selezione dei migliori nettari d’uva rigorosamente provenienti dalle cantine locali. Una scelta che strizza l’occhio alla terra di Romagna, tra bianchi, rossi, fermi e frizzanti, con il Sangiovese a farla da padrone. Gastronomia sugli scudi in entrambe le giornate a partire dalle ore 18 con un menù confezionato con i prodotti del posto per tendere la mano ai produttori colpiti dalla calamità naturale.

Ma Fontana diVina sarà anche a misura di bambini con un mercatino dei ragazzi e una serie di intrattenimenti per i più piccoli. L’incasso dei due giorni contribuirà ad alimentare le tante azioni di ripristino in vallata legate all’emergenza. "Tutti gli artisti hanno deciso di esibirsi lo stesso a parametro gratuito o con cachet diminuito – concludono dallo staff –. Gli ingredienti per trascorrere due serate fresche e poetiche tra musica e vino nel centro di Fontanelice sono al posto giusto. Vi aspettiamo".

Mattia Grandi