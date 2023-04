Tra spettacoli e cerimonie Città in festa: è la Liberazione

Giornata ricca di iniziative, quella odierna, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Si parte alle 8.45, nella sede Anpi di Imola (piazzale Giovanni Dalle Bande Nere, 14). Qui è fissato il punto di ritrovo e la posa di corone alla lapide ai partigiani caduti a Bologna. Partecipano il sindaco Marco Panieri e il presidente Anpi Imola, Gabrio Salieri. Alle 9, partenza del corteo diretto in piazza Gramsci, dove come da tradizione si svolgerà la celebrazione ufficiale.

Sempre alle 9, lungo la via Emilia, in centro storico, nell’ambito del progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’, si terrà la rappresentazione di ‘Uomini liberi’, un’opera performativa di arte pubblica, atta a rimarcare l’importanza della Liberazione spostando il punto di vista verso chi la libertà dai regimi non l’ha ancora raggiunta. Performance eseguita dalla Camerata degli ammutinati in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro.

Alle 9.30, in piazza Gramsci si svolgerà il concerto della banda musicale della città e alle 10.30 prenderà il via, come già accennato, la celebrazione ufficiale. Intervengono anche in questo il sindaco Panieri e presidente Anpi Imola, Salieri. Al termine, posa di una corona nell’androne del Comune, alla lapide dei Caduti in guerra, partenza del corteo diretto al Monumento al Partigiano (piazzale Leonardo da Vinci) e deposizione di una corona. Alle 15, a Sasso Morelli spazio invece alla posa di una corona alla targa posta presso il centro sociale della frazione.

Sabato scorso, nella piazza centrale di Sesto Imolese è stata deposta una corona al monumento ai caduti della popolosa frazione alle porte della città. Erano presenti l’assessore Giacomo Gambi e il presidente dell’Anpi imolese, Salieri. Le iniziative per il 78esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sono promosse dal Comune insieme all’Anpi e al Cidra.

"In questo 78esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo il nostro pensiero torna prima di tutto al popolo ucraino, che ormai da un anno a questa parte, aggredito e martoriato, prosegue nella strenua difesa della sua libertà, dei suoi diritti e della sua giovane democrazia – ricorda il sindaco Marco Panieri –. Da Imola, città medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, si alza anche quest’anno il ricordo e la commemorazione per tante donne e tanti uomini che hanno lottato contro il nazifascismo, sacrificando anche la propria vita, per consegnarci un futuro di libertà, di democrazia, equità e pace, contro ogni forma di violenza e di razzismo. Abbiamo il dovere morale e storico di far conoscere e trasmettere ai più giovani, a partire dalle scuole, i valori che animarono la Resistenza e la lotta di Liberazione, i quali sono senza dubbio gli elementi fondativi della nostra Costituzione e della Repubblica".