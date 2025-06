Tra sport e inclusione. Migliaia di piccoli atleti nel ricordo di ’Dado’

Una domenica di sport, inclusione e memoria quella del 1° giugno al parco delle Acque Minerali e allo stadio Romeo Galli, dove si è svolta la 24esima edizione di ‘Sport al centro’, la storica manifestazione organizzata dal Comune e dedicata alla promozione della cultura sportiva.

Fin dalle prime ore del mattino, la città si è raccolta attorno a uno degli appuntamenti più amati della primavera imolese: oltre 50 società sportive, con 40 discipline rappresentate, hanno portato in campo migliaia di atleti, volontari, tecnici e famiglie per una giornata che è stata una vera e propria festa dello sport per tutte le età.

A dare il via alla manifestazione, la tradizionale sfilata degli sportivi, partita da piazza Gramsci e accompagnata dalla banda musicale città di Imola, che ha guidato il corteo fino allo stadio comunale Romeo Galli. Lì, i saluti istituzionali hanno ufficialmente aperto la giornata, alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle federazioni e di tanti cittadini accorsi per l’occasione.

L’intera area del parco si è trasformata in una grande palestra a cielo aperto, dove bambini, ragazzi e adulti hanno potuto cimentarsi in sport noti e meno noti: dal calcio alla pallavolo, dalla ginnastica alla scherma, ma anche tiro con l’arco, arti marziali, rugby, pattinaggio, tennis tavolo e sport paralimpici, con attività inclusive e spazi dedicati anche alla promozione dello sport per tutti. La giornata, che ha visto la partecipazione attiva di migliaia di persone, ha voluto anche ricordare con affetto e riconoscenza Domenico ‘Dado’ Dadina, indimenticato dipendente comunale, anima e motore dell’iniziativa, scomparso prematuramente ma rimasto vivo nel cuore della città.