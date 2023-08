Tra sport e solidarietà Beach volley con l’Avis Al torneo trionfano i ’Sempre all’ultimo’

Una giornata di sport all’insegna dell’impegno sociale. Ancora grande successo alla piscina del Molino Rosso per l’undicesima edizione di ‘Sciàza cun l’Avis’, torneo di beach volley 4x4 misto (due uomini e due donne) che si è svolto domenica scorsa, organizzato dall’Avis comunale Imola in collaborazione con il Csi, Centro sportivo italiano. "Siamo contenti che il torneo sia riuscito bene e abbia coinvolto nuovi e giovani partecipanti – commentano gli organizzatori Alessandro Cornazzani e Marco Morini –. Quattro ragazzi hanno deciso di iscriversi all’Avis prendendo direttamente sul posto l’appuntamento per effettuare i controlli di idoneità alla donazione di sangue e speriamo che tanti altri si avvicinino al mondo Avis e al volontariato".

Il torneo è stato vinto dai ‘Sempre all’ultimo’: Davide Bernardis, Marta Bernardis, Arianna Manara e Andrea Nigro, che hanno battuto per 21 a 16 nella finalissima i campioni in carica ‘I 4 sassi’, squadra formata da Letizia Fazziani, Francesca Fort, Amin Ravaglia e Andrea Rivola. Terzo posto per ‘A manaza’ di Alessandro Battilani, Matteo Campomori, Sara Caldarelli e Ilaria Cani.

"La nostra associazione è sempre favorevole a promuovere attività sane e divertenti per i donatori e anche per i non donatori – conclude Paolo Monti, presidente dell’Avis comunale di Imola e per l’occasione anche giocatore –. Abbiamo l’obiettivo di far conoscere l’Avis a più persone possibili e soprattutto ai giovani".