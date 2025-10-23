TracMec, la mobilitazione: "Licenziamenti assurdi, ma non ci arrenderemo"

Bandiere e tanto orgoglio di fronte ai cancelli della TracMec di Mordano. Di nuovo.

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri il presidio con assemblea pubblica, promosso da lavoratori, lavoratrici e organizzazioni sindacali. Una mobilitazione che si è svolta contemporaneamente al tavolo istituzionale dove rappresentanti di Regione, Città Metropolitana e Comune di Mordano e organizzazioni sindacali hanno avuto un confronto con la dirigenza aziendale. Al centro della protesta, l’annuncio a sorpresa arrivato via pec una settimana fa con il quale TracMec, azienda sotto il controllo della multinazionale tedesca Bauer Group, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per i 30 dipendenti rimasti. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché arriva pochi mesi dopo l’accordo siglato il 29 maggio al termine di 45 giorni di scioperi e presidi. "E’ stato un fulmine a ciel sereno – commenta uno dei numerosi dipendenti della TracMec di fronte ai cancelli –. Fa arrabbiare e non comprendo come si possano prendere decisioni del genere, siamo visti come numeri e non come persone". Il patto prevedeva il ritiro dei licenziamenti per 45 lavoratori e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali fino a fine anno con possibile proroga.

"A me non manca molto alla pensione – racconta un altro dipendente –, ma non ci arriverei tenendo in conto due anni di disoccupazione. Alla mia età è molto difficile che un’azienda mi assuma".

In prima linea per i lavoratori anche Maurizio Serra, segretario generale funzione pubblica della Cgil Imola; Angelo Gentilini, segretario generale Spi Imola e il consigliere comunale imolese Filippo Samachini.

Dal tavolo istituzionale si apre intanto uno spiraglio. "Abbiamo concluso con l’azienda che ha deciso di prendersi 48 ore di tempo per riflettere e comunicarci l’eventuale ritiro o proseguimento della procedura – spiega il segretario generale Fiom di Imola Marco Valentini, presente alla riunione insieme a Giuseppe Rago, coordinatore confederale Uil Imola –. Riteniamo che in questa fase i lavoratori siano rioccupabili all’interno dell’azienda. Attendiamo l’incontro di venerdì per una risposta".