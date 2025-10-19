Tracmec, la storia infinita. Licenziamento collettivo. La Bauer ci riprova via Pec

Non c’è pace per i lavoratori della Tracmec di Mordano. Nella serata del 17 ottobre, quando il peggio sembrava alle spalle, un’altra doccia fredda: l’apertura di una nuova procedura di licenziamento collettivo per i 30 lavoratori rimasti in azienda. Una mossa a sorpresa annunciata via pec dai vertici della ditta, che fa parte della multinazionale tedesca Bauer Group, dopo l’accordo sancito il 29 maggio scorso con sindacati e istituzioni, al termine di 45 giorni di scioperi (nella foto) e presidi ai cancelli della fabbrica.

Un patto che prevedeva il ritiro dei licenziamenti collettivi di 45 dipendenti e l’attivazione degli ammortizzatori sociali fino a fine anno. Con tanto di impegno alla proroga di utilizzo oltre tale data. Una risorsa che aveva permesso ad alcuni lavoratori di ricollocarsi in altre aziende del territorio accedendo pure ad un incentivo all’esodo. Per non parlare dell’impegno di Tracmec a sviluppare un percorso di reindustrializzazione del sito mordanese: "Siamo di fronte a un gesto inaccettabile – ha detto Marco Valentini, segretario generale della Fiom di Imola – che ignora gli accordi sottoscritti. Ci opponiamo con fermezza, chiediamo il ritiro immediato della procedura di licenziamento e valuteremo nelle sedi opportune come tutelare i lavoratori. Questo atto di arroganza solleva gravi interrogativi sulla serietà del gruppo Bauer che si dimostra privo di responsabilità sociale e morale".

"Un attacco non solo ai diritti dei lavoratori, che hanno sempre dimostrato dedizione e impegno, ma anche ai principi fondamentali di dignità e rispetto che dovrebbero guidare ogni realtà produttiva – ha rimarcato Valentini –. Probabilmente, il gruppo tedesco non è nemmeno a conoscenza di tali valori". Per Giuseppe Rago di Uilm Imola "la Bauer ci lancia il guanto di sfida, ma lo raccoglieremo – ha annunciato –. Abbiamo armi a sufficienza per tutelare i lavoratori, bloccare il sito industriale a oltranza ed evitare una mera speculazione edilizia. O si attivano tutti gli ammortizzatori sociali possibili e concordati o non vi sarà alcuna tregua pacifica".

Sulla stessa lunghezza d’onda Antonino Liuzza della Fim Cisl: "L’ennesima, irresponsabile decisione del gruppo Bauer di attaccare frontalmente sindacati, istituzioni e soprattutto i lavoratori – ha tuonato –. Un’offesa intollerabile alla dignità delle persone e alla sana etica sociale". Novità attese già il prossimo 22 ottobre al tavolo istituzionale con l’assessore Giovanni Paglia della Regione, Stefano Mazzetti della Città metropolitana e il sindaco di Mordano Nicola Tassinari.

Mattia Grandi