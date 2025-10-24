Tradizione e conoscenza. Clai tra i protagonisti. Showcooking e assaggi

Da quarant’anni il Baccanale racconta il legame più autentico tra Imola e il buon cibo. E, da quarant’anni, al fianco di questa grande rassegna c’è Clai, una delle cooperative simbolo del territorio e del saper fare italiano. Anche per l’edizione 2025, in programma da domani al 16 novembre, l’azienda sarà protagonista con eventi che uniscono gusto, tradizione e conoscenza, in sintonia con il tema scelto quest’anno: ‘Un mondo di spezie’.

"Clai fa del legame con la comunità uno dei suoi tratti distintivi – sottolinea il presidente Giovanni Bettini (nella foto) –. Il Baccanale è l’occasione perfetta per condividere i valori di qualità, cultura e convivialità che da sempre ci guidano".

Il programma ideato dalla cooperativa è ricco e variegato. Si parte domenica con lo showcooking con Clai nella Macelleria del Contadino di Vicolo Inferno, dedicato all’uso delle spezie in cucina. L’8 novembre a Villa la Babina, sede storica della cooperativa, spazio invece al convegno ‘La mortadella del Tanara – 1644’, frutto della collaborazione tra Clai e l’Università di Bologna per riscoprire la ricetta originale del celebre salume.

Il 15 novembre, sempre a Villa la Babina, sarà la volta di ‘Conversazione in Villa tra giardini storici e salumi speziati’. Le Macellerie del Contadino saranno poi presenti dal 7 al 9 novembre all’Autodromo per il Banco di assaggio dei vini e dei prodotti dell’imolese, mentre il 6 novembre Clai presenterà al Gastarea Bistrot le sue nuove creazioni gastronomiche, durante una cena evento con gli chef Igles Corelli e Raffaele De Martino.