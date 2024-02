Traffico e nuovo casello A14, lo studio sarà presentato il 21 febbraio

Si terrà il prossimo 21 febbraio, alle ore 20.30 nella Sala Martelli di Piazza Libertà a Toscanella, un incontro pubblico sul tema ‘Studio del traffico per il riassetto della viabilità legata al nuovo casello autostradale sulla A14’. Di fatto, la presentazione dei risultati dello studio commissionato dal municipio di Dozza per la valutazione del quadro viabile attuale e degli scenari futuri in proiezione dell’importante novità. Con il cantiere già partito, e un cronoprogramma che punta al 2028 per vedere in funzione l’atteso casello, l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi ha deciso di analizzare tecnicamente e scientificamente l’impatto dell’infrastruttura sulla rete viabile della zona: "Una scelta tutt’altro che scontata in ambito pubblico e politico - spiega il primo cittadino - ma che abbiamo ritenuto vincolante per individuare le migliori prospettive e orientare il dialogo con enti, istituzioni e Società Autostrade in ottica di sottoscrizione della convenzione per la realizzazione delle opere di addizione al casello". E ancora: "Durante l’incontro pubblico presenteremo i risultati dello studio coi suoi indirizzi basati su dati oggettivi - conclude -. Il tutto nell’interesse partecipativo della comunità". Presenti in sala, oltre alla giunta dozzese, gli ingegneri dei trasporti Guido Rossi e Luca Reverberi. La cittadinanza è invitata.