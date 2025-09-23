Traffico in tilt per i lavori: l’attacco di FdI

Giornata di passione ieri per gli automobilisti in transito sulla Bretella e, più in generale, nella prima zona industriale della città. Gli annunciati lavori in via della Cooperazione, con relativa chiusura al traffico del tratto compreso tra la rotonda di intersezione con via Di Vittorio e l’intera via Cooperazione fino a via dell’Agricoltura, hanno infatti avuto forti ripercussioni sulla viabilità cittadina. In particolare al mattino.

"Non ci voleva un genio della lampada per capire che fare i lavori in via della Cooperazione in concomitanza con l’apertura delle scuole e delle fabbriche avrebbe creato una moltitudine di disagi e file chilometriche – ha protestato Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Non potevano programmare questi lavori fra l’ultima di agosto e la prima di settembre? Il risultato è stato un blocco diffuso, con traffico congestionato su tutta la città con varie proteste degli automobilisti imbottigliati per ore".

Nel mirino dell’esponente di opposizione finiscono, ancora una volta, Comune e Area Blu. "Sembra lo facciano apposta: non ne azzeccano una – manda a dire Carapia –. Bisognerebbe fare un cronoprogramma consono, che riduca i disagi ai cittadini. E invece pare che si vogliano aumentare, visto anche il pregresso. Pare che qualcuno si svegli la mattina per far compiere un percorso a ostacoli al cittadino che deve fare le acrobazie portare i figli a scuola o andare a lavorare. Poi – conclude il meloniano – come sempre accade arriveranno le scuse tardive del primo cittadino per lavori che forse saranno anche improrogabili, ma potevano avere una programmazione decente che non congestionasse la viabilità".